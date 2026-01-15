Proiect de lege controversat, depus în Parlament: coplată de 5% pentru tratamentele oncologice, propusă de un senator POT

Un proiect de lege inițiat de senatorul Partidului Oamenilor Tineri (POT), Gheorghe Vela, propune introducerea unei coplăți de 5% din costul tratamentelor pentru pacienții bolnavi de cancer din România.

Într-o postare pe Facebook, senatorul a susținut că măsura ar avea rolul de a facilita accesul mai rapid la tratamente, inclusiv pentru pacienții neasigurați sau cu venituri reduse.

Acesta a precizat că persoanele fără venituri ar putea fi scutite total de la plată sau ar putea achita suma în rate, iar minorii și bolnavii aflați în stadii grave ar beneficia de exceptarea totală de la plată.

„Sunt mulți oameni bolnavi de cancer care se pot stinge în liniște de cancer așteptând o intervenție medicală "gratuită" din partea statului, pe când ar putea să beneficieze de ea dacă ar plăti doar o mică parte din costul ei și chiar această "plată" sau "co-plată" să fie făcută eșalonat în mai multe rate sau chiar deloc, pentru că în Legea propusă de mine există și posibilitatea exonerării și exceptării totale de la această co-plată, nu doar pentru minorii bolnavi de cancer cum am propus, ci și pentru persoanele care se află într-un stadiu grav de boală de cancer și mai ales pentru persoanele care dovedesc că nu au venituri...”, a afirmat Vela, susținând că scopul său este să îi ajute pe pacienții neasigurați să aibă acces mai rapid la tratamente.

„Findcă eu caut să-i aduc practic și pe acești oameni în starea de a beneficia de tratamente oncologice ca și cum ar fi și ei "asigurați", mai spune el.

Critici din partea clasei politice. Senatoare PNL: „Nu e un scenariu SF, e un proiect de lege depus în Parlament”

Inițiativa a fost însă aspru criticată de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, care a catalogat proiectul drept „nedrept, cinic și rupt de realitate”.

„Parcă e dintr-un film. Dar e realitate. Și e de neacceptat. Un senator al Partidului Oamenilor Tineri (POT) propune ca pacienții bolnavi de cancer să plătească 5% din costul tratamentului. Nu, nu e o glumă. Nu e un scenariu SF. E un proiect de lege depus în Parlamentul României. Am fost și voi rămâne o voce fermă pentru drepturile pacienților oncologici. Resping cu fermitate propunerea legislativă a Partidului Oamenilor Tineri (POT) care introduce coplata pentru pacienții oncologici. Este o inițiativă nedreaptă, cinică și ruptă de realitatea dură pe care o trăiesc cei care luptă cu cancerul în fiecare zi. Nu putem cere bani în plus pentru tratamentul oncologic unor oameni care deja plătesc, zi de zi, un preț uriaș - fizic, emoțional și psihologic”, a transmis Nicoleta Pauliuc, subliniind că orice modificare legislativă în domeniul sănătății trebuie realizată în consultare cu specialiștii, asociațiile de pacienți și societatea civilă.

De asemenea, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a cerut explicații publice privind introducerea coplății și solicită prezentarea studiilor și analizelor de impact care au stat la baza acestei propuneri legislative.

Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament.