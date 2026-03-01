„Dictatorul vânător de dictatori”. CTP, noi critici la adresa lui Trump: „A anihilat doi dictatori scăldați în sânge”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat duminică pe Facebook o serie de comentarii virulente în care compară regimul de la Teheran cu regimul nazist și îl atacă dur pe președintele american Donald Trump pentru modul în care gestionează situația din Orientul Mijlociu.

„Dictatorul vânător de dictatori. Totalitarismul feroce al conducerii Iranului este echivalent cu totalitarismul nazist, care nu a cedat nici când a murit Hitler; în locul național‑socialismului, religia musulmană dusă la extrem. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice = SS. Disprețul și cruzimea cu care omoară zeci de mii de iranieni, demne de Führer”, a scris CTP în postare.

În aceeași declarație, jurnalistul susține că Donald Trump va rămâne în istorie drept „cel care i‑a anihilat în mai puțin de două luni” pe liderul venezuelean Nicolas Maduro și pe liderul suprem iranian ayatollahul Ali Khamenei, fără a le pronunța numele. El afirmă că, deși Trump este „un dictator dezgustător” și „foarte departe de a fi un nou Franklin D. Roosevelt”, în urma acțiunilor americane ar fi eliminat doi conducători despre care spune că erau „scăldați în sânge și droguri”.

CTP subliniază că, potrivit acestui punct de vedere, Trump „nu a atacat Iranul sau Venezuela pentru a instala democrația”, dar totuși ar fi contribuit, în opinia sa, la înlăturarea a două conduceri autoritare prin acțiuni militare sau operațiuni de forță.

Postarea a venit pe fondul informațiilor privind eliminarea lui Ali Khamenei în urma atacurilor israeliano‑americane asupra Iranului, așa cum a fost anunțat de Donald Trump și confirmat ulterior de presa iraniană de stat, în timp ce conflictul din regiune a escaladat rapid.

Declarațiile lui CTP au stârnit reacții publice și politici, fiind parte dintr‑un val mai amplu de dezbateri despre implicațiile acțiunilor americane și ale aliaților săi în Orientul Mijlociu.