Duminică, 1 Martie 2026
Nicușor Dan: „România este în siguranță, MAE monitorizează românii din Orientul Mijlociu”

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a afirmat duminică că „România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Declarația vine la o zi după ce Statele Unite și Israelul au lansat un atac comun asupra Iranului, soldat cu moartea liderului suprem iranian, ayatollahului Ali Khamenei.

Președintele Nicușor Dan a afirmat duminică că „România este în deplină siguranță”. FOTO: AFP
„Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”, a scris șeful statului pe X.

Nicușor Dan a subliniat că prioritatea absolută este siguranța românilor aflați în zonele afectate. El le-a transmis acestora să urmeze instrucțiunile MAE și ale autorităților locale. 

 „Prioritară în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află. La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu”, a scris președintele. 

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi. După eliminarea lui Ali Khamenei, Teheranul a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane și a lansat valuri de rachete asupra Israelului, unde au fost raportate victime. Între timp, manifestații de susținere a Iranului au loc în mai multe țări din regiune, în timp ce tensiunile continuă să escaladeze.

