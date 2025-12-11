search
Joi, 11 Decembrie 2025
Tratamentul pe care-l urmează milionarul Nick Rădoi în lupta cu cancerul. „Doctorii din America nu sunt de acord”

Publicat:

Nick Rădoi se află în această perioadă în Mexic, acolo unde se tratează după ce a suferit nu mai puțin de șase operații de cancer. Milionarul român, plecat în America de la 19 ani, a dezvăluit, pentru Click!, ce tratamente miraculoase urmează în lupta acerbă cu cancerul. 

Nick Rădoi se tratează în Mexic FOTO: Facebook
Nick Rădoi se tratează în Mexic FOTO: Facebook

Medicii l-au diagnosticat pe Nick Rădoi, în vârstă de 64 de ani, cu cancer, după ce milionarul s-a confruntat cu o banală apendicită. În timpul intervenției chirurgicale, aceștia au descoperit o tumoare pe colon. De atunci și până în prezent, milionarul a suferit nu mai puțin de șase intervenții chirurgicale complexe. 

În vara lui 2024, afaceristul a sperat că s-a vindecat de cancer, însă boala a revenit în luna decembrie. Chiar înainte cu o zi de moartea tatălui său, Nick Rădoi a suferit cea de-a șasea intervenție chirugicală.

În prezent, omul de afaceri face ședințe de chimioterapie, motiv pentru care nu a mai ajuns vara aceasta în România. Rădoi s-a retras în Mexic, acolo unde urmează în paralel cu ședințele de chimioterapie o serie de tratamente care fac minuni în cazul lui. 

„Mă simt bine pentru că acum fac multe tratamente naturale în Mexic. Trebuie să stau în Mexic cam două-trei săptămâni pentru aceste tratamente. Fac încă chimioterapie și trebuie să mă prezint tot timpul la ședințe la clinică, în America. 

Dar, de când fac aceste tratamente naturale, pe care în America nu le pot face că medicii de acolo nu sunt de acord cu ele, eu mă simt mult mai ok. Plus că în America nu găsești locuri ca în Mexic, pentru așa tratamente. 

Mai am de făcut cel puțin șase luni chimioterapie. Nu este ușor pentru că aceste ședințe de chimioterapie afectează alte lucruri din corp. Dar, cu tratamentele din Mexic e foarte ok, ele îmi repară tot ce strică chimioterapia în corp”, a mărturisit milionarul, în exclusivitate pentru Click! 

 „Nu mă mai sperie ziua de mâine”

Omul de afaceri și-a întărit relația cu Dumnezeu și a devenit mult mai credincios. 

„Bucuria mea cea mai mare e că sunt sănătos și că Dumnezeu mi-a dat o altă mentalitate, o altă gândire și am ajuns să înțeleg foarte multe lucruri pe care atunci când eram sănătos și bine le-am ignorat, și nu am făcut niște lucruri pe care le fac azi. Cel mai important pentru mine e că viața mea are un sens acum. Când știi ce vrei și când știi că în lumea asta nu e nimic mai important decât să ai un viitor cu Dumnezeu și să fii sigur că ești pregătit”, a mai spus Rădoi.

Cine este Nick Rădoi

Nick Rădoi a trăit o viaţă desprinsă parcă din filmele americane. Rădoi a devenit multimilionar în Statele Unite, după ce împreună cu părinţii şi fraţii săi a fost expulzat din România, în 1979.

Vinovat, din punctul de vedere al autorităţilor, a fost tatăl lui Nick Rădoi, Nicolae, care devenise o ţintă a Securităţii şi care a fost închis la Timişoara pentru protestele sale împotriva regimului comunist.

Alături de alţi creştini baptişti, Nicolae Rădoi a făcut parte din Comitetului Creştin Român pentru Apărarea Libertăţii Religioase şi de Conştiinţă (ALRC). Imediat, autorităţile au declanşat represiunea grupului.

Primii cinci ani petrecuți în America au fost cei mai grei pentru Nick Rădoi, care a pus bazele unei companii de transport, ce avea să îi aducă în conturi câteva zeci de milioane de euro. 

Milionarul a fost căsătorit timp de 29 de ani cu Cami și au împreună trei fete, care sunt căsătorite toate cu cetățeni români.

Nick Rădoi a divorţat de soția sa, Cami, la sfârşitul anului 2010. De atunci, milionarul nu s-a mai afișat decât cu românce, care sunt preferatele lui.  În prezent, Nick Rădoi are o relație cu Mădălina Apostol, care s-a și mutat în Mexic cu tot cu fetița ei, la reședința milionarului român.

