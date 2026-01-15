Video Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit la 48 de ani, după lupta cu o formă de cancer rar: „Nu am vrut să-l împart pe tatăl meu cu întreaga lume”

Fiica secretă a lui Freddie Mercury, cunoscută sub numele de „Bibi”, a murit la 48 de ani, după o lungă luptă cu un cancer rar. Existența ei a fost dezvăluită anul trecut în biografia „Love, Freddie”, care arată că solistul Queen a păstrat-o secretă toată viața.

„A murit pașnic, după o lungă luptă cu chordom, un tip rar de cancer, lăsând doi copii de 9 și 7 ani. Cenușa ei a fost răspândită în vânt peste Alpi”, a spus soțul ei, Thomas, pentru Daily Mail.

Lesley-Ann Jones a povestit că Freddie Mercury o numea „Bibi”. Ea a confirmat că mai multe cântece Queen, printre care „Bijou” și „Don’t Try So Hard”, au fost dedicate fiicei cântărețului.

„Sunt devastată de pierderea acestei femei care a devenit prietena mea apropiată, care a venit la mine cu un scop altruist: să demonteze toate poveștile false care au circulat despre Freddie timp de 32 de ani, să conteste minciunile și reinterpretările vieții lui și să spună adevărul”, a declarat autoarea.

Bibi a fost rezultatul unei relații secrete a lui Freddie Mercury cu o prietenă căsătorită. Cântărețul i-a oferit 17 volume de jurnale înainte de moartea sa, în 1991, cauzată de pneumonie bronșică provocată de SIDA.

Existența sa a fost negatată de fosta iubită a cântărețului, Mary Austin, care a declarat în 2022 că ar fi „uimită” dacă Freddie ar fi avut o fiică.

„Cancerul ei a apărut pentru prima dată când era foarte tânără. Este adevăratul motiv pentru care familia s-a mutat atât de des, pentru a putea beneficia de cel mai bun tratament disponibil la acea vreme pentru chordom, un tip rar de cancer spinal care era, oricum, fatal. A intrat în remisie timp de câțiva ani, până când boala a revenit. Atunci a decis să mă contacteze. Citise cartea mea din 2021 despre Freddie, <Love of My Life>. Mi-a trimis un e-mail spunând că am ajuns mai aproape de adevăratul Freddie în acea carte decât orice alt scriitor sau regizor, deși a detestat filmul Queen <Bohemian Rhapsody> – dar că mai erau lucruri pe care ar fi trebuit să le știu”, a mai spus Lesley-Ann Jones.

Bibi a dorit să-și păstreze identitatea secretă pentru a-și proteja cariera de medic.

„Nu am vrut să-l împart pe tatăl meu cu întreaga lume. După moartea lui, a trebuit să învăț să trăiesc cu atacurile împotriva lui, cu interpretările greșite și cu sentimentul că tatăl meu aparținea acum tuturor. Am plâns și am jelit după tatăl meu, în timp ce fanii din întreaga lume îl jeliau pe Freddie. Când ai 15 ani, nu e ușor. A trebuit să devin adult fără el și să trăiesc momentele importante fără sprijinul lui. Timp de 30 de ani a trebuit să îmi construiesc viața și familia fără el și să accept că nu va fi acolo să împărtășească momentele fericite cu noi. În timp ce restul lumii reinterpreta viața lui Mercury, muzica și tot ceea ce a fost, eu aveam nevoie de tatăl meu doar pentru mine și familia mea. Cum aș fi putut să vorbesc înainte?”, a declarat Bibi.

Familia ia în considerare acum să publice câteva fotografii cu ea, inclusiv unele alături de Freddie, pe când era tânără.