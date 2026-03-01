Iranul are un lider suprem interimar după moartea lui Ali Khamenei. Alireza Arafi, care îi preia temporar atribuțiile, este un cleric atipic, deschis spre AI

Iranul are un nou lider suprem interimar, după ce ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat membru al consiliului de conducere provizoriu, alături de președintele interimar și de șeful sistemului judiciar, potrivit Reuters.

Arafi, cleric de rang înalt din Teheran, va conduce acest consiliu interimar format din oficiali de top și va prelua temporar atribuțiile liderului suprem, în urma morții ayatollahului Ali Khamenei. El nu este considerat succesorul permanent al acestuia, ci doar asigură conducerea interimară până la desemnarea unui nou lider suprem.

Alireza Arafi este, de asemenea, membru al Consiliul Gardienilor și al Adunarea Experților, două dintre cele mai importante structuri ale sistemului politic iranian.

Un nume puțin cunoscut publicului larg, dar influent în culisele puterii de la Teheran, ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat lider interimar al Iranului, în urma deciziei Consiliului pentru Discernământul Interesului Suprem.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al instituției, Mohsen Dehnavi, care a precizat că Arafi va face parte din Consiliul provizoriu de conducere – organismul însărcinat să exercite atribuțiile liderului suprem până la alegerea unui succesor permanent de către Adunarea Experților.

Din cercul restrâns al lui Khamenei

Până de curând, Arafi era cunoscut în special în interiorul establishmentului religios iranian. Considerat unul dintre oamenii de încredere ai ayatollahului Ali Khamenei, el ocupa deja o poziție-cheie în arhitectura instituțională a Republicii Islamice.

Arafi este membru clerical al Consiliului Gardienilor – instituția care validează legile adoptate de Parlament și aprobă candidații la alegeri – și deține funcția de adjunct în cadrul Adunării Experților, organismul care are atribuția de a numi și, teoretic, de a revoca liderul suprem.

O carieră construită în interiorul sistemului

Născut în 1959, în orașul Maybod, provincia Yazd, Arafi provine dintr-o familie apropiată cercurilor revoluționare. Tatăl său, Mohammad Ibrahim al-Arafi, a fost un apropiat al ayatollahului Ruhollah Khomeini, fondatorul Republicii Islamice.

Înainte de Revoluția Islamică din 1979, tânărul Arafi era cunoscut ca predicator și autor de texte religioase.

Ascensiunea sa în structurile de putere a fost constantă:

-Membru al Consiliului Gardienilor din 2019 – instituția care validează legile și candidații la alegeri;

-Membru al Adunării Experților din 2022 – organismul care desemnează liderul suprem;

-Șef al seminariilor religioase din Iran din 2016;

-Imam al rugăciunii de vineri în orașul sfânt Qom din 2015;

-Rector al Universității Internaționale Al-Mustafa între 2008 și 2018.

-Universitatea Al-Mustafa este o instituție-cheie pentru formarea clericilor și pentru promovarea ideologiei iraniene în afara granițelor țării.

Confirmare controversată în Adunarea Experților

Un episod notabil din cariera sa îl reprezintă validarea candidaturii sale la Adunarea Experților. Deși nu a susținut examenul scris impus de Consiliul Gardienilor, Arafi a fost confirmat în 2015 în baza Articolului III din legea electorală, care permite liderului suprem să aprobe discreționar candidați, chiar și în lipsa îndeplinirii cerințelor standard.

Decizia a consolidat percepția că Arafi beneficiază de sprijin direct la cel mai înalt nivel al ierarhiei religioase.

Educație și profil intelectual

Formarea sa a avut loc în principal la Qom, centrul teologic al Iranului. A urmat atât școala primară, cât și studiile religioase în paralel.

A studiat: Teologie și jurisprudență islamică, limba arabă și limba engleză, matematică, filosofie

Este considerat un cleric bine pregătit academic și familiarizat cu noile tehnologii. În trecut, a susținut ideea utilizării inteligenței artificiale ca instrument de răspândire a ideologiei islamice, poziționându-se astfel ca un exponent al unei generații clericale mai adaptate erei digitale.

Conducere colectivă, dar influență clericală

În noua formulă de conducere, Arafi va împărți puterea cu președintele Masoud Pezeshkian și cu șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Deși, formal, este unul dintre cei trei membri ai Consiliului interimar, statutul său de cleric într-un sistem dominat istoric de lideri religioși îl plasează, potrivit analiștilor, într-o poziție de prim-plan.

În Iran, funcția supremă a fost ocupată exclusiv de lideri religioși, ceea ce conferă automat unei figuri precum Arafi o autoritate simbolică și instituțională superioară.

Profilul unui lider atipic

Descris de experți ai think-tank-urilor occidentale drept un intelectual bine pregătit, Arafi vorbește fluent araba și engleza, pe lângă persană, și este considerat un cleric deschis către tehnologie.

Potrivit analistului Alex Vatanka, coordonator al programului Iran din cadrul Middle East Institute, Arafi este autorul a peste 20 de volume și numeroase lucrări academice.

Urmează alegerea liderului permanent

Consiliul interimar are rolul de a asigura continuitatea conducerii până când Adunarea Experților va desemna un lider suprem permanent. Procesul ar putea fi complex, având în vedere echilibrele fragile din interiorul sistemului iranian.

Numirea lui Arafi marchează astfel nu doar o schimbare de nume la vârful puterii, ci și un moment de tranziție sensibil pentru Republica Islamică, într-un context regional tensionat și cu presiuni externe crescânde.

În paralel, șeful Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a promis duminică represalii dure împotriva Statelor Unite și Israelului, după atacurile asupra Republicii Islamice în care și-a pierdut viața ghidul suprem. Potrivit AFP, Larijani a avertizat că Iranul va lovi „cu o forță fără precedent”.

Tensiunile din regiune rămân ridicate, în contextul atacurilor israeliano-americane asupra Iranului și al ripostelor anunțate de la Teheran.

Ce atribuții are liderul suprem al Iranului

Liderul suprem se află în centrul complexului sistem teocratic șiit de partajare a puterii din Iran și are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat.

El este, de asemenea, comandantul suprem al forțelor armate și al puternicului Corp al Gărzilor Revoluționare, o forță paramilitară desemnată organizație teroristă de Statele Unite în 2019 și pe care Khamenei a consolidat-o în timpul mandatului său. Gărzile Revoluționare, care au condus așa-numita „Axă a Rezistenței” — o rețea de grupări militante și aliați din Orientul Mijlociu menită să contracareze SUA și Israelul — dețin, de asemenea, o avere considerabilă și active extinse în Iran.