search
Duminică, 1 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul are un lider suprem interimar după moartea lui Ali Khamenei. Alireza Arafi, care îi preia temporar atribuțiile, este un cleric atipic, deschis spre AI

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Iranul are un nou lider suprem interimar, după ce ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat membru al consiliului de conducere provizoriu, alături de președintele interimar și de șeful sistemului judiciar, potrivit Reuters.

Ayatollahul Alireza Arafi este noul lider la IranuluiFOTO: University of Religions and Denominations
Ayatollahul Alireza Arafi este noul lider la IranuluiFOTO: University of Religions and Denominations

Arafi, cleric de rang înalt din Teheran, va conduce acest consiliu interimar format din oficiali de top și va prelua temporar atribuțiile liderului suprem, în urma morții ayatollahului Ali Khamenei. El nu este considerat succesorul permanent al acestuia, ci doar asigură conducerea interimară până la desemnarea unui nou lider suprem.

Alireza Arafi este, de asemenea, membru al Consiliul Gardienilor și al Adunarea Experților, două dintre cele mai importante structuri ale sistemului politic iranian.

Un nume puțin cunoscut publicului larg, dar influent în culisele puterii de la Teheran, ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat lider interimar al Iranului, în urma deciziei Consiliului pentru Discernământul Interesului Suprem.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al instituției, Mohsen Dehnavi, care a precizat că Arafi va face parte din Consiliul provizoriu de conducere – organismul însărcinat să exercite atribuțiile liderului suprem până la alegerea unui succesor permanent de către Adunarea Experților.

Din cercul restrâns al lui Khamenei

Până de curând, Arafi era cunoscut în special în interiorul establishmentului religios iranian. Considerat unul dintre oamenii de încredere ai ayatollahului Ali Khamenei, el ocupa deja o poziție-cheie în arhitectura instituțională a Republicii Islamice.

Arafi este membru clerical al Consiliului Gardienilor – instituția care validează legile adoptate de Parlament și aprobă candidații la alegeri – și deține funcția de adjunct în cadrul Adunării Experților, organismul care are atribuția de a numi și, teoretic, de a revoca liderul suprem.

O carieră construită în interiorul sistemului

Născut în 1959, în orașul Maybod, provincia Yazd, Arafi provine dintr-o familie apropiată cercurilor revoluționare. Tatăl său, Mohammad Ibrahim al-Arafi, a fost un apropiat al ayatollahului Ruhollah Khomeini, fondatorul Republicii Islamice.

Înainte de Revoluția Islamică din 1979, tânărul Arafi era cunoscut ca predicator și autor de texte religioase.

Ascensiunea sa în structurile de putere a fost constantă:

-Membru al Consiliului Gardienilor din 2019 – instituția care validează legile și candidații la alegeri;

-Membru al Adunării Experților din 2022 – organismul care desemnează liderul suprem;

-Șef al seminariilor religioase din Iran din 2016;

-Imam al rugăciunii de vineri în orașul sfânt Qom din 2015;

-Rector al Universității Internaționale Al-Mustafa între 2008 și 2018.

-Universitatea Al-Mustafa este o instituție-cheie pentru formarea clericilor și pentru promovarea ideologiei iraniene în afara granițelor țării.

Confirmare controversată în Adunarea Experților

Un episod notabil din cariera sa îl reprezintă validarea candidaturii sale la Adunarea Experților. Deși nu a susținut examenul scris impus de Consiliul Gardienilor, Arafi a fost confirmat în 2015 în baza Articolului III din legea electorală, care permite liderului suprem să aprobe discreționar candidați, chiar și în lipsa îndeplinirii cerințelor standard.

Decizia a consolidat percepția că Arafi beneficiază de sprijin direct la cel mai înalt nivel al ierarhiei religioase.

Educație și profil intelectual

Formarea sa a avut loc în principal la Qom, centrul teologic al Iranului. A urmat atât școala primară, cât și studiile religioase în paralel.

A studiat: Teologie și jurisprudență islamică, limba arabă și limba engleză, matematică, filosofie

Este considerat un cleric bine pregătit academic și familiarizat cu noile tehnologii. În trecut, a susținut ideea utilizării inteligenței artificiale ca instrument de răspândire a ideologiei islamice, poziționându-se astfel ca un exponent al unei generații clericale mai adaptate erei digitale.

Citește și: De ce Washingtonul și Tel Avivul văd atacarea Iranului o oportunitate ce nu trebuie ratată. Un moment periculos în Orientul Mijlociu

Conducere colectivă, dar influență clericală

În noua formulă de conducere, Arafi va împărți puterea cu președintele Masoud Pezeshkian și cu șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei.

Deși, formal, este unul dintre cei trei membri ai Consiliului interimar, statutul său de cleric într-un sistem dominat istoric de lideri religioși îl plasează, potrivit analiștilor, într-o poziție de prim-plan.

În Iran, funcția supremă a fost ocupată exclusiv de lideri religioși, ceea ce conferă automat unei figuri precum Arafi o autoritate simbolică și instituțională superioară.

Profilul unui lider atipic

Descris de experți ai think-tank-urilor occidentale drept un intelectual bine pregătit, Arafi vorbește fluent araba și engleza, pe lângă persană, și este considerat un cleric deschis către tehnologie.

Potrivit analistului Alex Vatanka, coordonator al programului Iran din cadrul Middle East Institute, Arafi este autorul a peste 20 de volume și numeroase lucrări academice.

Urmează alegerea liderului permanent

Consiliul interimar are rolul de a asigura continuitatea conducerii până când Adunarea Experților va desemna un lider suprem permanent. Procesul ar putea fi complex, având în vedere echilibrele fragile din interiorul sistemului iranian.

Citește și: „Dictatorul vânător de dictatori”. CTP, noi critici la adresa lui Trump: „A anihilat doi dictatori scăldați în sânge”

Numirea lui Arafi marchează astfel nu doar o schimbare de nume la vârful puterii, ci și un moment de tranziție sensibil pentru Republica Islamică, într-un context regional tensionat și cu presiuni externe crescânde.

În paralel, șeful Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a promis duminică represalii dure împotriva Statelor Unite și Israelului, după atacurile asupra Republicii Islamice în care și-a pierdut viața ghidul suprem. Potrivit AFP, Larijani a avertizat că Iranul va lovi „cu o forță fără precedent”.

Tensiunile din regiune rămân ridicate, în contextul atacurilor israeliano-americane asupra Iranului și al ripostelor anunțate de la Teheran.

Ce atribuții are liderul suprem al Iranului

Liderul suprem se află în centrul complexului sistem teocratic șiit de partajare a puterii din Iran și are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat.

El este, de asemenea, comandantul suprem al forțelor armate și al puternicului Corp al Gărzilor Revoluționare, o forță paramilitară desemnată organizație teroristă de Statele Unite în 2019 și pe care Khamenei a consolidat-o în timpul mandatului său. Gărzile Revoluționare, care au condus așa-numita „Axă a Rezistenței” — o rețea de grupări militante și aliați din Orientul Mijlociu menită să contracareze SUA și Israelul — dețin, de asemenea, o avere considerabilă și active extinse în Iran.

 

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
digi24.ro
image
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România
stirileprotv.ro
image
Khamenei, ucis. Trump ameninţă că va lovi Iranul „cu o forţă nemaiîntâlnită până acum”. Susținătorii liderului iranian ies în stradă
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
mediafax.ro
image
Decizie șoc: amendat de Gigi Becali cu 20.000 de euro și scos din primul „11” înainte de UTA – FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Ce lovitură! Iran e gata să ia o decizie fără precedent, iar Irak ”stă la pândă”
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care televiziunea de stat iraniană a anunțat moartea ayatollahului Khamenei
antena3.ro
image
Staţiunea considerată "Polul Nord" al ţării care oferă o experienţă unică. Preţurile încep de la 120 de euro
observatornews.ro
image
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
cancan.ro
image
Doi pensionari cu grupe de muncă, în instanță. Unul a primit o creștere de pensie de 50%. Celălalt, nu! De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Un teren abandonat ani în șir devine parc-fanion al Capitalei. Unde se construiește
playtech.ro
image
Gigi Becali, acuze uluitoare: „Aici e vorba despre capii capilor cu capii capilor! Grupul de la Cluj e de 100 de ori mai tare ca mine. Dar la hoție, nu la altceva! Eu nu accept!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
digisport.ro
image
Omul din umbră care l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul: Va rămâne cel mai mare jucător din regiune
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Iranul a confirmat moartea ayatollahului Ali Khamenei. UPDATE Lider suprem interimar la Teheran
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Ce variante de întoarcere acasă au turiștii blocați în Dubai și Abu Dhabi? Companiile aeriene care au anulat zborurile i-au contactat
click.ro
image
Ce semnifică Mărțișorul și pe ce parte trebuie prins
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
Soldați infanteriști sovietici transportați de un tanc (© Getty Images)
Armata a 3-a română, în „încercuire” la Stalingrad
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Nu se mai ascunde! Unde a fost văzută și cine a însoțit-o pe Prințesa Beatrice după arestarea tatălui ei, fostul prinț Andrew

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?