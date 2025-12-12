Video Mărturia tulburătoare a unei paciente care a aflat că are cancer de la medicii veniți în sat pentru screening. „Întotdeauna spunem: nu am bani să merg la doctor!”

Accesul la prevenție rămâne un lux în România, atrage atenția Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), care a publicat rezultatele ultimei caravane desfășurate în medii defavorizate. Mărturia unei paciente care a descoperit boala prin investigații la ea în sat a stârnit lacrimi.

Screening-ul pentru diverse boli încă se întâmplă în România preponderent oportunistic. Atunci când e vorba de boli grave, precum cancerul, fiecare pacient care ajunge la timp în fața medicului este o viață salvată. Mulți alții nu vor avea însă niciodată această șansă.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a prezentat joi, 11 decembrie 2025, rezultatele ultimei caravane de anul acesta (FABC organizează câte două caravane anual, în medii defavorizate: „Sănătatea vine la tine” – concentrată pe depistarea unor boli precum diabet, dislipidemii, boli cardiovasculare etc. și „Nu am făcut destul” – care este în fapt un mic program de screening pentru diverse tipuri de cancer), datele colectate arătând efectele lipsei intervențiilor de prevenție în mediile defavorizate.

România intră și în 2026 cu unele dintre cele mai mici rate de screening din Uniunea Europeană, atrage atenția Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, arătând că doar 6,2% dintre femeile eligibile se testează pentru cancerul de col uterin – cea mai mică rată din Europa; sub 10% dintre femeile eligibile participă la screening pentru cancerul mamar, în timp ce în privința cancerului colorectal testarea este la nivel minim – doar 3%.

În condițiile în care aproape jumătate din populația țării trăiește în mediul rural, pentru mulți dintre români caravanele care ajung la ei în sat reprezintă singura oportunitate de a sta de vorbă cu un medic sau de a beneficia de investigații medicale.

În comunitățile vizitate de caravana „Nu am făcut destul” desfășurată de FABC în 2025, voluntarii care s-au deplasat timp de trei zile în localitățile stabilite (pentru consult, prelevare de probe și diagnostic) au întâlnit o realitate prea puțin îmbunătățită comparativ cu peste un deceniu în urmă, când a fost demarat acest demers. Datele colectate în acest an arată că: 62% dintre femei nu și-au făcut niciodată o ecografie mamară sau mamografie; 24% nu au mai făcut o investigație la sân în ultimii trei ani; 35% nu au făcut niciodată un test HPV sau Papanicolau; 93% dintre persoanele peste 50 de ani nu au făcut niciodată un test FIT pentru cancerul colorectal.

„Acolo unde sistemul medical nu ajunge, trebuie să ajungă astfel de proiecte”

„Nu este vorba despre lipsa interesului. Oamenii vin, se informează, pun întrebări și revin la controale. Problema este accesul dificil: distanța, costuri, lipsa transportului sau lipsa aparaturii sau a specialiștilor în spitalele locale. Acolo unde sistemul medical nu ajunge, trebuie să ajungă astfel de proiecte”, a punctat Cezar Irimia, președintele FABC, în cadrul dezbaterii care a avut loc joi, 11 decembrie 2025, la Palatul Parlamentului, având ca temă analizarea rezultatelor obținute în anul 12 de caravană și modalitățile în care pot fi îmbunătățite lucrurile.

Deși în cele din urmă oamenii s-au bucurat că în sfârșit au ocazia să afle cum stau cu sănătatea, la caravana de anul acesta primele reacții nu au fost tocmai cele așteptate, au mărturisit reprezentanții FABC. Cetățenii i-au întâmpinat pe voluntari cu scepticism, crezând că la mijloc este un interes electoral, și cu greu au putut fi convinși că este un program de screening, fără legătură cu lumea politică.

Investigații pe care cei mai mulți pacienți le-au făcut pentru prima dată

România investește în prevenție doar 24,6 euro per locuitor, de opt ori mai puțin decât media UE și de 17 ori mai puțin decât țări precum Germania sau Austria, precizează reprezentanții Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, iar situația se reflectă în cifrele dezastruoase care ne pun în fruntea clasamentelor privind mortalitatea. În țara noastră, un diagnostic precoce este adesea rezultat al inițiativei pacientului și nicidecum al vreunui program de screening, din acest motiv caravanele, chiar dacă rezolvă o foarte mică parte din nevoie, au devenit o necesitate.

În acest an, voluntarii care au participat la caravana „Nu am făcut destul” au ajuns în opt localități din cinci județe: Argeș - Priboieni și Ștefan cel Mare; Olt - Scărișoara; Brașov - Șoarș și Dumbrăvița; Covasna - Barcani și Zagon; Vâlcea - Mihăești.

În cadrul caravanei, pacienții au beneficiat de: analize de sânge și urină, ecografii mamare, consultații urologice cu ecografie, testări pentru sângerări oculte (test FIT), evaluări ale tensiunii, glicemiei și greutății și chestionare de risc pentru boli cronice, investigațiile fiind realizate de medici specialiști, asistente și voluntari, în parteneriat cu laboratoare medicale și organizații din sănătate.

În 12 ani de caravană, prin intermediul FABC și al partenerilor au fost testați peste 13.600 de pacienți, fiind depistate peste 35 cazuri de cancer și identificați mii de pacienți care au descoperit că suferă de diverse boli care necesită tratament, în multe cazuri fiind vorba de urgențe. Au fost depistați pacienți în pragul comei diabetice, pacienți cu valori foarte mari ale tensiunii arteriale, pacienți cu anemii severe care necesitau transfuzii de sânge etc..

„De la chimioterapie mergeam la pizzerie. Mă sprijineam să nu cad”

Printre pacienții care au descoperit în cadrul caravanei că au o problemă de sănătate mai gravă s-a aflat și o femeie din localitatea Cuza Vodă, județul Galați (video de la minutul 1:16:01). Se întâmpla în 2023, iar femeia mărturisea atunci, la foarte scurt timp de la momentul la care medicul i-a spus că va trebui să facă investigații mai amănunțite, că înainte cu opt ani trecuse de asemenea peste un diagnostic grav. Alți membri ai familiei sale nu au avut însă la fel de mare noroc.

„Acum opt ani am fost operată, mi-a pus diagnosticul de tumoră uterină. De atunci nu prea am avut timp de mine. Copiii mi-au fost plecați totdeauna, a trebuit să muncesc. Mama am pierdut-o la 82 de ani, cancer la sân, tatăl meu - cancer de piele și sora mea, la 44 de ani, a lăsat șase copii. Cu cancer la stomac. Acum, domnul doctor a zis că la sânul drept o să fie o problemă. Mi-a dat mai departe să merg. Mă așteptam, dar încă sper la Dumnezeu că o să fie bine, ca să-mi văd nepoții. Am un nepot de crescut și sper să mai am și eu timp de trăit aici mult, mult, mult. Să ne mai găsim și să fie bine”, spunea femeia în octombrie 2023, când a primit vestea deloc bună că este suspectă de cancer la sân.

În 2024, pacienta a venit să-și spună din nou povestea la bilanțul caravanei, redând o mică parte din experiența anului trecut de la primul semnal de alarmă.

„Eu lucrez la pizzeria din comuna Cuza Vodă. Dumnealor au venit cu o caravană, dar eu nu o mai numesc caravană, să știți, acuma le spun îngerii mei păzitori, pentru că datorită dumnealor sunt astăzi aici. (...) Într-o săptămână am fost diagnosticată - cancer malign gradul trei, galopant - și am zis: bine că ai descoperit, Mihaela, hai să vedem! În următoarea săptămână am fost la Fundeni, la domnul profesor Bacalbașa Nicolae, vreau să mă plec în fața dumnealui. Am fost cu un rucsac în spate și cu nimic altceva. Dimineață la 8.00 m-a văzut și la ora 11.00 am fost pusă la sală. Am fost operată, la 3 zile am fost dată acasă. M-au mâncat tălpile, i-am zis - faceți-mă bine, merg la pizza, trebuie să muncesc. Dar am zis așa: eu trebuie să trăiesc, să știți! Îmi place că mă trezesc în fiecare zi și vreau să trăiesc datorită dumneavoastră.

Vreau să vă spun că mă plec în fața dumneavoastră, la toți medicii. Nu am crezut că am să am atâta putere să merg râzând, cu fruntea sus, după atâta tratament. Nu mă uit în oglindă, să știți. Mi-a picat părul. Sunt o băbuță la 57 de ani, dar pe la anu’, dacă o să mă mai invitați, o să merg la cel mai scump salon și o să fiu cea mai aranjată. Promit!”, spunea pacienta, în 2024.

La doi ani de la momentul diagnosticării, doamna Mihaela a venit din nou în fața medicilor, dor pentru a le aduce mulțumiri.

„Să știți că eu și azi mi-am pus întrebarea, când am intrat aici la dumneavoastră, pe ușa asta, și am zis - ce am făcut lui Dumnezeu de merit atâta dragoste din partea dumneavoastră, de la toată lumea? Oameni dragi, frumoși, atâta putere ce mi-ați dat nu există!” a rostit femeia, cu ochii în lacrimi și scuzându-se că nu știe să spună „cuvinte mari”.

Le datorează medicilor care au ajuns la ea în sat viața, „altfel eram acolo, la mansarda mea făcută, lângă sora mea și lângă cei dragi mie, dacă nu eram descoperită la timp”, a continuat pacienta.

Lucrurile, deși par simple spuse pe repede înainte, au fost în fapt mult mai greu de dus. Pacienta a povestit din nou că a plecat cu un simplu rucsac către spitalul din București, „și cu un cărduleț, aveam și un amărât de salariu”. După operație a ajuns la Brăila, la medicul oncolog, pentru a începe curele de chimioterapie.

„Am ajuns la Brăila, în Oncologie, la domnul doctor Boldeanu, să-i dea Dumnezeu sănătate! La ora 4.00 plecam din Cuza Vodă, la ora 7.00 intram la dumnealui și la ora 8.00 – 9.00 eram iarăși la Cuza Vodă, la pizzerie. În chimioterapie. Și ca să nu cad jos, mă stăpâneam cu burta de masă și făceam pizza, că trebuia să iau salariu. Am un nepoțel, care o să ajungă mare fotbalist cu timpul, sper, care mi-a promis că o să mă ducă în afară și o să mă facă mult mai bine. Dar acuma poate mă fac aici să nu mai plec. Vreau să vă mulțumesc din suflet!”, a repetat femeia.

„Muncim să ne putem întreține, sănătatea o lăsăm la urmă”

Pacienta a ținut să le dea dreptate medicilor care au subliniat că cei mai mulți dintre pacienții investigați cu ocazia caravanei făceau pentru prima dată anumite analize. A fost și cazul său, care a făcut prima mamografie la 56 ani.

„Aveți mare dreptate. La noi așa este, la comune, la sate, nu plecăm. Muncim doar. Muncim să ne putem întreține și să ne putem întreține familia, sănătatea o lăsăm la urmă. Dar acuma să știți că îmi place, e atâta de frumoasă viața că nu o să plec de aici! O să mai vin aici. Chiar dacă o să vă pic, așa, mai greu, o să mai vin”, a mai adăugat pacienta care în timpul discuției a mărturisit că anul viitor va avea și un eveniment mare în familie, își va vedea unul dintre copii mire.

Adesea, a adăugat femeia, oamenii de la țară își spun că nu au bani să-și vadă de sănătate. „Să știți că noi, cei de la țară, fugim de doctor și zicem întotdeauna - nu am bani, că la doctor trebuie să merg să dau bani!” , a mai spus femeia, îndemnându-i însă pe semeni să se adreseze cu încredere medicilor, cât mai devreme.

Prin noile măsuri adoptate în sănătate, s-a discutat de asemenea în cadrul dezbaterii, spitalele vor putea derula, de acum, propriile caravane în zonele neacoperite medical, serviciile astfel prestate, dacă unitățile sanitare îndeplinesc anumite condiții, putându-se deconta ca servicii în regim ambulatoriu.