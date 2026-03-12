Ministrul Muncii apără pachetul de solidaritate al PSD: „Toate propunerile sunt echilibrate”. Cum vor fi finanțate măsurile

Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că pachetul de solidaritate propus de PSD este construit pentru a sprijini categoriile cele mai afectate de scumpiri, precum copiii din familii vulnerabile și pensionarii. Oficialul a explicat că măsurile vor fi finanțate din bugetul de stat și a oferit detalii despre costurile și sursele de venit.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat joi, la Digi24, că propunerile incluse în pachetul de solidaritate sunt rezultatul unei analize atente și vizează în mod special persoanele cele mai afectate de creșterea prețurilor.

„Sunt în continuare ferm convins că toate propunerile din pachetul de solidaritate sunt echilibrate și făcute cu o atentă analiză a grupurilor țintă. Ne-am dus către copii cu dizabilități, către copii care primesc tichetul pentru participarea la grădiniță, adică copii din familii vulnerabile, și către pensionari care au simțit mai mult decât alții creșterea prețurilor și inflația”, a spus Manole.

Potrivit ministrului, inflația îi afectează în special pe cei cu venituri mici, care își cheltuie cea mai mare parte din bani pentru cheltuielile de bază. „Inflația îi afectează mai ales pe cei care își cheltuie cea mai mare parte sau toate veniturile pentru coșul de consum”, a explicat acesta.

Cum va fi finanțat pachetul social

Întrebat de unde vor proveni fondurile pentru aceste măsuri, ministrul a subliniat că finanțarea politicilor publice se face din bugetul de stat, nu prin mutarea directă a banilor între capitole bugetare. „În Guvern, bugetul nu se face cu sursa: luăm de acolo și ducem dincolo. Sursa de finanțare a tuturor politicilor este bugetul”, a afirmat Manole.

El a oferit și un exemplu privind modul în care anumite măsuri pot aduce venituri suplimentare la bugetul statului. „Creșterea salariului minim aduce o încasare suplimentară la bugetul de stat de peste 500 de milioane”, a spus ministrul.

Costuri de sute de milioane pentru sprijinul acordat copiilor

Florin Manole a precizat că doar componenta dedicată copiilor din pachetul de solidaritate presupune un efort bugetar semnificativ. „Pachetul de solidaritate, pe secțiunea beneficii pentru copii, costă 360 de milioane de lei”, a declarat acesta.

Ministrul a respins și temerile potrivit cărora majorarea salariului minim ar putea avea efecte negative asupra economiei sau asupra pieței muncii. „Din 2014 până astăzi s-a spus de multe ori că dacă va crește salariul minim va crește șomajul și va scădea economia. Nu s-a întâmplat asta”, a mai afirmat el.

Totodată, Manole a explicat că majorarea salariului minim este reglementată atât la nivel național, cât și european. „Există o lege și o directivă europeană care spun că salariul minim trebuie să crească în funcție de anumiți indicatori furnizați de Institutul Național de Statistică”, a precizat ministrul.

Când ar putea fi aprobat bugetul

Întrebat dacă bugetul ar putea fi adoptat chiar joi, Florin Manole a răspuns că acest lucru este posibil în cursul după-amiezii. „Probabil la ora 16:00”, a spus ministrul.