Scandal între Vlad Voiculescu și Ciprian Ciucu din cauza haosului urbanistic: „Nicușor Dan și-a dat acordul pentru acel clip? Să-ți fie rușine!”

În plină campanie pentru Primăria Generală, europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, l-a atacat, marți seară, pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, sugerând că ar fi responsabil de haosul urbanistic din București. Liberalul a reacționat și l-a acuzat că minte: „Să îți fie rușine!”.

„Haosul urbanistic din București nu este o întâmplare, este rezultatul unor decizii politice. Iar adevărul este simplu: el putea fi oprit după alegerile din 2020. O spune chiar președintele Nicușor Dan. Atunci exista o șansă reală ca administrația condusă de Nicușor Dan, alături de USR și PNL, să pună capăt abuzurilor urbanistice și dezvoltării haotice care sufocă orașul. Dar pentru asta era nevoie ca PNL București să își respecte angajamentele și să continue colaborarea. Din păcate, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, PNL a ales să nu respecte acel parteneriat cu Nicușor Dan și la sectoare să procedeze la fel ca înainte. Rezultatul îl vedem cu toții: autorizații discutabile, blocuri înghesuite, spații verzi sacrificate și un oraș care, în anumite locuri, numai ca un oraș european nu arată”, a spus Vlad Voiculescu, într-un mesaj distribuit pe Facebook.

Voiculescu: „Haosul nu este inevitabil; este consecința unor alegeri”

Mesajul fostului ministru al Sănătății este însoțit de un clip în care apare și președintele Nicușor Dan, fost primar general al Capitalei.

„Bucureștiul merită o dezvoltare responsabilă, nu compromisuri pentru interesele unora care vor doar să își umple buzunarele. Haosul nu este inevitabil; este consecința unor alegeri. Și e timpul ca oamenii să știe asta. Alegerile de duminică sunt și despre valori și priorități. USR și Nicușor Dan au pus mereu pe primul loc prioritățile orașului. Partidele vechi au rămas mereu mufate la interesele găștilor care depind de ele”, mai spune Vlad Voiculescu.

Ciprian Ciucu: „Vlad Voiculescu minte”

Ciprian Ciucu a reacționat o oră mai târziu, acuzându-l pe fostul ministru USR că „minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor”.

„Eu înțeleg disperarea electorală, dar ce este mult, este prea mult! Vlad Voiculescu MINTE în clipul de promovare electorală în care apare dl. Președinte Nicușor Dan! Minte cu premeditare. A spus că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor și că eu eram președinte al PNL București. Nu știu dacă clipul care în care apare Președintele României a fost făcut/regizat cu voia sa, dar... Vlad Voiculescu minte cu nerușinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor”, a scris Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Candidatul PNL a explicat:

„Ceea ce spun eu aici este verificabil, este factual corect:

- Pe 26.02.2021 se dau hotărârile de suspenadare a PUZ-urilor pe 12 luni! 1 an, nu 3 luni. USR și PNL votează pentru suspendare; - Primarul general își asumă, prin aparatul de specialitate, o analiză pe care o va prezenta după 90 de zile și organizarea de dezbateri publice ca să identifice soluții;

- Pe 02.06.2021, primarul general organizează o conferință de presă unde prezintă un studiu făcut de două persoane private unde anunță că nu există soluții punctuale pentru PUZ-uri și spune că va sesiz prefectul ca să ceară anularea lor în instanță;

- Pe 01.09.2021 au fost votate niște hotărâri de modificare a hotărârilor de suspendare, niște chestii tehnice. USR și PNL votează pentru modificări;

Nu știu ca în 2022 să fi fost vreo altă hotărâre de anulare sau de extindere a suspendării care să fi fost pusă în transparență publică, așa că este neclar despre ce se vorbește în videoclipul electoral”.

Ciprian Ciucu mai spune că Nicușor Dan nu l-a abordat „cu privire la acestă chestiune”.

„Reamintesc opiniei publice urmatoarele aspecte verificabile:

1) Cât am fost președinte al PNL București toate (TOATE!) proiectele promovate de către Primarul Genral Nicușor Dan au fost votate de către consilierii generali ai PNL!

2) Nu am emis autorizații pe PUZ-ul suspendat al Sectorului 6 în timp ce Primarul USR al Sectorului 2 a emis cateva sute. Aceste au fost atacate în instanță de către Primarul Nicușor Dan. Nicio autorizație a Sectorului 6 NU a fost atacată în instanță de către PMB;

3. Am fost amendat de către ISC, așa cum a fost amendat și dl. Nicușor Dan, fix pe aceleași spețe”.

„Să îți fie rușine, Vlad Voiculescu! Te-am apărat de zeci de ori”

Ciprian Ciucu a încheiat cu un mesaj direct pentru Vlad Voiculescu, remarcând „disperarea” contracandidatul Cătălin Drulă (USR),

„Pot înțelege disperarea lui Cătălin Drulă, pot înțelege până și anumite exagerări, dar să minți cu bună știință, asta nu mai pot înțelege! Așa se duce astăzi o campanie electorală onestă? Drumul onest!? Președintele României și-a dat acordul pentru acel clip electoral? Să îți fie rușine, Vlad Voiculescu! Te-am apărat de zeci de ori când ai fost acuzat pe nedrept! Ce fel de om ești și cum poți fi așa? Mai ales că tu știi adevărul!”.