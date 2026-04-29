Primarul Buzăului nu vede decât un singur scenariu de guvernare dacă trece moțiunea PSD-AUR: „Nu va fi nicio surpriză”

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat miercuri, 29 aprilie, că, cel mai probabil, premierul Ilie Bolojan va fi demis din funcţie și că singura variantă tehnică de guvernare ar fi o alianţă între PSD și AUR.

„Nu va fi nicio surpriză, câştigă câştigătorii PSD şi AUR. Din păcate, sunt toate şansele ca Ilie Bolojan să plece. În momentul ăsta există o singură soluţie, un guvern PSD-AUR, nu există altă variantă.

În momentul în care PNL şi USR evită să intre în guvern şi nu au cum să intre, este evidentă singura variată tehnică PSD-AUR. Sunt social-democrat, dar nu sunt de acord cu treaba asta”, a declarat acesta pentru Agerpres.

În opinia sa, social-democraţii trebuie să-şi asume continuarea reformelor necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

„Este incredibil, sunt comentarii legate de faptul că PSD ar dori un premier tehnocrat, dar un tehnocrat ar fi o marionetă în condiţiile astea în care trebuie luate măsuri dure şi trebuie să ai o susţinere puternică în Parlament.

Trebuie să fie luate decizii grele în continuare, cheltuielile trebuie să scadă în continuare în zona bugetară, pentru că, indiferent ce guvern va fi la putere, trebuie să îndeplinească nişte obligaţii faţă de Comisia Europeană şi faţă de creditorii internaţionali, legat de 6,2% deficit bugetar în acest an.

PSD a declanşat această nenorocire, trebuie să o ducă la capăt şi în mod normal premierul ar trebui să fie de la PSD, dacă pică Bolojan. Să îşi asume măsurile dure care trebuie luate în continuare”, a mai precizat Constantin Toma.

Moțiunea de cenzură depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR și PACE - „Întâi România”, împotriva Guvernului Bolojan, a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Moțiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.

În textul moțiunii semnate de PSD-AUR Guvernul este acuzat că reforma premierului Bolojan este, în realitate, un eșec administrativ și sunt taxate dur măsurile care au afectat direct categoriile vulnerabile, deși PSD era la guvernare când a aprobat tăierile.

Semnatarii documentului critică dur și termenul „șobolan” folosit de premierul Bolojan în discursul public, atunci când a comparat situația companiilor de stat cu „niște șobolani care rod proviziile”.