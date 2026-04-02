Constantin Toma confirmă că e „bolojenist” și critică „jocul periculos” al lui Grindeanu: „Există posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare și să nu mai intre niciodată”

Constantin Toma, primarul social-democrat al municipiului Buzău, a lansat joi, la Antena 3 CNN, critici dure la adresa conducerii PSD, afirmând că formațiunea „se duce în cap” și că există riscul ca partidul să iasă de la guvernare „și să nu mai revină niciodată”. Edilul confirmă că îl susține pe premierul Ilie Bolojan, după ce Sorin Grindeanu, șeful său de partid, l-a numit „bolojenist”.

Declarațiile vin în contextul consultărilor interne inițiate de Sorin Grindeanu privind viitorul PSD în coaliția de guvernare.

„Există posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare și să nu mai intre niciodată. Acest joc periculos pe care îl face Grindeanu, punând țara într-o situație foarte grea, nu e de admis de nimeni”, a spus Toma, invocând criza economică și energetică.

Edilul a afirmat că îl susține pe premierul Ilie Bolojan, confirmând declarațiile lui Sorin Grindeanu a precizat miercuri că, în cadrul celor șase întâlniri regionale ale PSD, doar o singură persoană a susținut continuarea guvernării în forma actuală. „Avem și noi bolojenistul nostru, evident, Toma de la Buzău”, cu aluzie la simpatia primarului pentru modelul administrativ promovat de premier.



„În momentul ăsta sunt cu Bolojan, pentru că e singurul care joacă pentru această ţară”, a rescunoscut joi Constantin Toma.

Toma, mesaj pentru colegii din PSD: „Nu e bine ce facem, ne ducem în cap”

Toma a criticat lipsa bugetului național, subliniind că România se află într-o situație dificilă de patru luni.

„Sunt mulți colegi care gândesc ca mine și mi-au spus clar: Nu e bine ce facem, ne ducem în cap. Partidul se duce în cap și trage și țara după el”, a declarat primarul Buzăului.

„PSD-ului i se rezervă o soartă proastă dacă va urma ceea ce îndeamnă domnul Sorin Grindeanu”

Amintim că, tot joi, primarul social-democrat a declarat, pentru Agerpres, că „sunt mulţi colegi care susţin actuala situaţie în sensul în care Bolojan să rămână prim-ministru pentru că face treabă bună”:

Poate a avut unele excese, poate, eu ştiu, nu e un comunicator extraordinar, dar este omul potrivit la locul potrivit, în aceste vremuri nepotrivite, pentru că este primul om care după 1990 încearcă să salveze situaţia României şi să creeze un viitor mai bun pentru această ţară.(...). În momentul ăsta, lumea spune că PSD-ul este şi la guvernare, şi în opoziţie.Dacă va ieşi de la guvernare, nu va mai fi evident nici la guvernare, dar nici în opoziţie, pentru că în opoziţie majoritatea este AUR împreună cu aliaţii săi. Deci PSD-ului i se rezervă o soartă proastă dacă va urma ceea ce îndeamnă domnul Sorin Grindeanu”.