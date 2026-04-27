search
Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primul lider PSD care cere capul lui Grindeanu dacă pică moțiunea de cenzură: „Partidul se va topi în AUR”

0
0
Publicat:

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a criticat dur decizia Partidul Social Democrat de a semna și susține o moțiune de cenzură alături de Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Constantin Toma alături de Marcel Ciolacu la Buzău FOTO Inquam / George Călin
Constantin Toma alături de Marcel Ciolacu la Buzău FOTO Inquam / George Călin

Vineri seară, edilul municipiului Buzău, Constantin Toma, lansa un atac dur la adresa conducerii centrale a PSD, avertizând că eșecul moțiunii de cenzură ar trebui să atragă demisia imediată a liderilor partidului pentru „circul făcut de pomană”. În cadrul unei emisiuni la B1 TV, primarul își exprima scepticismul cu privire la unitatea parlamentarilor PSD, sugerând că unii ar putea vota chiar împotriva demersului propriului partid, din cauza dezacordului cu actuala strategie politică. 

Constantin Toma a avertizat luni că această colaborare politică cu AUR ar putea duce la pierderea identității PSD și la consecințe economice importante, acuzând conducerea partidului de o decizie luată în grabă.

„Este o mare greșeală pentru PSD, este o mare problemă pentru PSD, pentru că se va topi în AUR. Partidul practic își va pierde identitatea într-un gest de disperare al președintelui Sorin Grindeanu, pentru că nu cred că asta era soluția. Anul viitor ar fi trebuit să ajungă prim-ministru, iar acum se forțează această alianță cu AUR, care, iată, a dus deja la creșterea dobânzilor, bursa a picat, ne va costa foarte mult această decizie a PSD-ului de la centru”, a declarat Constantin Toma, citat de Agerpres.

Social-democratul consideră că PSD ar fi putut depune o moțiune de cenzură și fără sprijinul AUR, însă acest scenariu ar fi fost mai riscant politic.

„PSD-ul putea să depună, dar exista riscul major de a nu ieși această moțiune, în sensul că rezultatul ar fi fost negativ. În situația asta, chiar că Sorin Grindeanu și echipa lui ar fi trebuit să-și dea demisia, pentru că această ieșire de la guvernare a dus deja România într-o mare criză și se va cunoaște acest lucru, va avea repercusiuni financiare asupra fiecăruia dintre noi”, a mai spus Toma.

În ultimele luni, Constantin Toma s-a remarcat ca unul dintre social-democrații care au susținut public guvernul condus de Ilie Bolojan, fiind descris în interiorul partidului drept un susținător al actualei guvernări.

Edilul a respins însă ideea unei rupturi de PSD, precizând că în partid există și alți membri care au susținut direcția guvernamentală actuală, în ciuda tensiunilor generate de decizia privind moțiunea de cenzură. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
digi24.ro
image
O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele
stirileprotv.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Ce le-a transmis Sorin Grindeanu celor din conducerea partidelor și ce urmează în relatia cu AUR
gandul.ro
image
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
mediafax.ro
image
Alimentul pe care Cristiano Ronaldo nu-l mai consumă deloc. Se găsește în toate supermarketurile din România, costă sub 5 lei și e consumat zilnic de foarte mulți români
fanatik.ro
image
Boboșarca, Duminica Mironosițelor, în satul bulgarilor din Băleni Sârbi: „Doamne Dumnezeule! Ne bucurăm de El în salata, în varza și Învierea pe care ni le dă!”
libertatea.ro
image
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Surpriză uriașă pentru o femeie care a crezut că și-a cumpărat un apartament cu debara. Când i-a deschis ușa a avut un șoc 
antena3.ro
image
Cât este darul de nuntă în 2026. Apropiaţii dau minimum 3.500 de lei
observatornews.ro
image
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
prosport.ro
image
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul comunismului, Ceauşescu avea şi el aici o casă de vacanţă
playtech.ro
image
Mihai Stoica, dezvăluirea momentului despre antrenorul FCSB: “Reghecampf l-a ajutat foarte mult!”
fanatik.ro
image
Pariul PSD privind asocierea cu AUR pentru moțiunea de cenzură: debarcarea lui Bolojan de la vârful PNL: „E clar că visează la perioada Ciolacu-Ciucă”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul face publica ”Lista băieților deștepți din energie / AVIZE DE RACORDARE DE 80.000 de MW, de 10 ori puterea instalată a României / 318 firme au capital social sub 1.000 de lei. 78% nu aveau angajaţi
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Neconcordanțe în CV-ul unui consilier al lui Nicușor Dan
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
Bonificații de la ANAF pentru cei care au plătit impozitele. Sute de mii de români beneficiază
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
De ce va avea restaurantul Panoramic, patronat de Copos, acces auto pe Tâmpa, în ciuda restricțiilor și protestelor
actualitate.net
image
Ce a învățat Alina Sorescu din fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu. Ce spune despre o nouă relație
click.ro
image
Cum pregătește Laura Cosoi brioșe fără zahăr, făină și praf de copt: „Nu mai știam ce să le pun copiilor la pachet”
click.ro
image
Decizie neașteptată în timpul atacului armat de la Casa Albă. JD Vance, evacuat înaintea lui Trump. Explicația președintelui: „Lăsați-mă să văd”
click.ro
Meghan Markle GettyImages 1178314752 jpg
”Sfârșitul unei ere, cei mai grei 7 ani din viață”. Meghan recunoaște că viața a pus-o în genunchi
okmagazine.ro
Principele Nicolae și Ioana Doletti foto Historia webp
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția Elenei Merișoreanu despre „palatele” din Bellu ale vedetelor: „Alții își pun și televizoare în cavou.” De ce nu-și face cruce, superstiția de care se teme
image
Ce a învățat Alina Sorescu din fosta căsnicie cu Alexandru Ciucu. Ce spune despre o nouă relație

OK! Magazine

image
Superba Ioana, femeia fatală de la Palatul României: i-a făcut pe Carol al II-lea și pe Principele Nicolae să uite că sunt frați

Click! Pentru femei

image
Prietenii își fac griji în privința actriței Christina Applegate. „Nu face bine și orice se poate întâmpla”

Click! Sănătate

image
Nu poţi renunţa la obiectele vechi din casă? Iată ce înseamnă, potrivit psihologilor!