Primul lider PSD care cere capul lui Grindeanu dacă pică moțiunea de cenzură: „Partidul se va topi în AUR”

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a criticat dur decizia Partidul Social Democrat de a semna și susține o moțiune de cenzură alături de Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Vineri seară, edilul municipiului Buzău, Constantin Toma, lansa un atac dur la adresa conducerii centrale a PSD, avertizând că eșecul moțiunii de cenzură ar trebui să atragă demisia imediată a liderilor partidului pentru „circul făcut de pomană”. În cadrul unei emisiuni la B1 TV, primarul își exprima scepticismul cu privire la unitatea parlamentarilor PSD, sugerând că unii ar putea vota chiar împotriva demersului propriului partid, din cauza dezacordului cu actuala strategie politică.

Constantin Toma a avertizat luni că această colaborare politică cu AUR ar putea duce la pierderea identității PSD și la consecințe economice importante, acuzând conducerea partidului de o decizie luată în grabă.

„Este o mare greșeală pentru PSD, este o mare problemă pentru PSD, pentru că se va topi în AUR. Partidul practic își va pierde identitatea într-un gest de disperare al președintelui Sorin Grindeanu, pentru că nu cred că asta era soluția. Anul viitor ar fi trebuit să ajungă prim-ministru, iar acum se forțează această alianță cu AUR, care, iată, a dus deja la creșterea dobânzilor, bursa a picat, ne va costa foarte mult această decizie a PSD-ului de la centru”, a declarat Constantin Toma, citat de Agerpres.

Social-democratul consideră că PSD ar fi putut depune o moțiune de cenzură și fără sprijinul AUR, însă acest scenariu ar fi fost mai riscant politic.

„PSD-ul putea să depună, dar exista riscul major de a nu ieși această moțiune, în sensul că rezultatul ar fi fost negativ. În situația asta, chiar că Sorin Grindeanu și echipa lui ar fi trebuit să-și dea demisia, pentru că această ieșire de la guvernare a dus deja România într-o mare criză și se va cunoaște acest lucru, va avea repercusiuni financiare asupra fiecăruia dintre noi”, a mai spus Toma.

În ultimele luni, Constantin Toma s-a remarcat ca unul dintre social-democrații care au susținut public guvernul condus de Ilie Bolojan, fiind descris în interiorul partidului drept un susținător al actualei guvernări.

Edilul a respins însă ideea unei rupturi de PSD, precizând că în partid există și alți membri care au susținut direcția guvernamentală actuală, în ciuda tensiunilor generate de decizia privind moțiunea de cenzură.