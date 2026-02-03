Premierul Ilie Bolojan a discutat cu primarii despre criteriile de finanțare a spitalelor municipale și reforma administrativă

Premierul Ilie Bolojan a avut marți consultări cu primarii municipiilor care gestionează spitale de urgență, discutând despre finanțarea acestora, reforma administrativă și derularea investițiilor locale prin PNRR, cât și de programele guvernamentale.

Întâlnirea a fost organizată la solicitarea primarilor municipiilor Roman- Laurențiu Dan Leoreanu, Moinești- Valentin Vieru, Bârlad- Dumitru Boros, Pașcani- Marius Pintilie, Petroșani-Tiberiu Iacob Ridzi, Caransebeș- Felix Cosmin Borcean.

Principala temă de discuție s-a referit la componenta de sănătate, cu accent asupra situației spitalelor municipale de urgență, respectiv a clasificării acestora pe baza unor criterii obiective, funcție de care vor fi asigurate finanțări din fonduri publice.

„Discuțiile au avut loc în contextul în care Ministerul Sănătății a publicat, în consultare publică, proiectul de Hotărâre de Guvern privind criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanţă strategică. Primarii celor șase municipii au prezentat o serie de argumente care urmează să fie analizate de Ministerul Sănătății”, a transmis Guvernul.

O altă temă importantă discutată în cadrul întrevederii de la Palatul Victoria a fost reforma administrativă, proiect aflat în etapă avansată de promovare la nivel guvernamental.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat că acest pachet legislativ implică o reformă administrativă profundă, care va oferi instrumente pentru creșterea eficienței autorităților locale.

„Primarii celor șase municipii au menționat că aprobarea reformei administrative cât mai curând posibil va fi în măsură să sprijine proiectele locale și buna funcționare a administrației publice locale. În acest context, s-a discutat și despre derularea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și prin programe guvernamentale. Șeful Executivului a cerut primarilor să îi semnaleze eventuale întârzieri în ceea ce privește plata lucrărilor executate, pentru a fluidiza acest proces la nivelul ministerelor”, a mai precizat Guvernul.