Prima ședință a Coaliției. Posibile discuții pe creșterea dobânzii și conducerea AEP

Liderii Coaliției de guvernare ar urma să se reunească marți într-o primă ședință. Potrivit unor surse din conducere, posibilele subiectevor de pe agenda discuțiilor ar putea fi zona economică și problema conducerii AEP.

Cea dintâi întâlnire a liderilor are loc marți, de la 16.00, iar subiectele vizate vor fi în principal legile educației, situaia din sănătate, au declarat surse din conducerea Coaliției pentru „Adevărul”.

Posibile subiecte vizate pe zona economică

De asemenea, potrivit surselor citate, în prima ședință din acest an ar putea exista și posibile discuții pe zona economică, mai ales după anunțul BNR privind creșterea dobânzii.

Banca Naţională a României (BNR) a hotărât marţi majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an, de la 6,75% pe an, anterior, începând cu data de 11 ianuarie 2023.

Rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) va fi majorată la 8% pe an, de la 7,75% pe an, iar creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6%, de la 5,75% pe an, şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

În același timp, liderii guvernamentali ar putea ridica și problema conducerii AEP, în urma scandalului izbucnit în jurul președintelui Constantin Mitulețu-Buică, după ce ANI a sesizat Parchetul General privind încălcarea articolului 301 din Codul Penal.

Problema șefiei AEP. Mitulețu-Buică acuzat de ANI de conflict de interese

Potrivit Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), Constantin Mituleţu-Buică şi-ar fi angajat nelegal cumnata în funcţia de consilier la cabinetul vicepreşedintelui AEP.

În replică, șeful AEP a anunțat că va contesta raportul, refuzând astfel să demisioneze.

În contextul acuzațiilor, liberalii, prin vocea purtătorului de cuvânt Ionuț Stroe au transmis că „problema apărută se poate rezolva rapid printr-un gest al domnului Mituletu sau prin retragerea sustinerii PSD”.

Deputatul PSD Gabriel Zetea a declarat pentru „Adevărul” că, „în principiu, vor trebui luate măsuri” în cazul șefului AEP, explicând că „asupra persoanele care conduc instituții importante nu trebuie să existe niciun fel de suspiciune”.

Totodată, social-democratul Gabriel Zetea a dat asigurări că PSD nu se va opune vreunui demers de demitere, susținând că „orice inițiativă va ajunge în Parlament, PSD, așa cum a făcut în ultimii ani, nu se va opune și de fiecare dată va vota pentru demitere sau ridicarea imunității”.