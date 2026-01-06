Nicușor Dan, alături de liderii europeni la masa discuțiilor despre Ucraina în cadrul „Coaliţiei de Voinţă” de la Paris

Nicușor Dan, se alătură la Paris liderilor statelor membre ale „Coaliției de Voință” pentru a definitiva contribuțiile fiecărei țări la garanțiile de securitate destinate Ucrainei și pentru a discuta pașii finali ai planului de pace.

Președintele Nicușor Dan, participă marți, 6 ianuarie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai așa-numitei „Coaliții de Voință” (Coalition of the Willing), organizată la Paris, la Palatul Élysée, potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială.

„Coaliția de Voinţă” reunește state care sprijină activ Ucraina, atât politic, cât și militar, iar întâlnirea de marţi are loc pe fondul intensificării eforturilor diplomatice menite să ducă la încheierea conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Practic, reuniunea de la Paris vine după consultările desfășurate sâmbătă la Kiev, unde aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit pentru a analiza cea mai recentă versiune a planului de pace. Discuțiile au vizat detalii sensibile legate de viitoarele garanții de securitate și de pașii concreți care ar urma să fie făcuți în perioada următoare.

La întâlnirea din capitala ucraineană au participat consilieri de securitate din 15 țări, inclusiv Franța, Germania și Canada, alături de reprezentanți ai Uniunii Europene și ai NATO. A fost prima reuniune de acest tip din acest an care a marcat, o dată în plus, dorința partenerilor occidentali de a accelera procesul decizional.

Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a luat parte la discuții de la distanță, fapt confirmat de un oficial ucrainean.

Potrivit negociatorului-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, prima sesiune a fost axată pe documentele-cadru ale viitorului acord, cu accent pe garanțiile de securitate, abordarea generală a planului de pace și stabilirea unei succesiuni clare a pașilor comuni ce urmează a fi făcuți.

Demersurile diplomatice s-au intensificat încă din luna noiembrie, sub coordonarea administrației de la Washington, condusă de președintele Donald Trump, care a purtat negocieri separate atât cu Rusia, cât și cu Ucraina.

Vă reamintim faptul că, în discursul său de Anul Nou, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un acord de pace este „finalizat în proporție de 90%”, subliniind însă că restul de 10%, în special problema teritoriilor ocupate de Rusia, va fi decisiv pentru viitorul păcii.

Reuniunea din 6 ianuarie liderilor din „Coaliția de Voință” are ca obiectiv principal definitivarea contribuției fiecărui stat la pachetul de garanții de securitate destinat Ucrainei.

În acest context, România se numără printre țările care și-au asumat deja un angajament concret. Astfel, la 30 decembrie 2025, Guvernul a adoptat o hotărâre prin care țara noastră s-a alăturat inițiativei Statelor Unite privind „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu o contribuție financiară de 50 de milioane de euro, alocată în limitele bugetului stabilit pentru anul 2025.