Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: „Am niște oameni în cap”. Șeful statului va negocia cu PSD SURSE

Nicușor Dan a declarat marți seară că are niște „oameni în cap” pentru conducerile SRI și SIE. Cu privire la șefii parchetelor, președintele a precizat că, în acest caz, ar fi normal „să existe o consultare între președinte și prim-ministru”. Șeful statului a fost însă chestionat și cu privire la măsura în care PSD va avea un cuvânt de spus în legătură cu aceste numiri.

„Această coaliție există, funcționează și are în spate dorința românilor ca România să rămână stabilă și prooccidentală. Mă aștept ca ea să fie una stabilă, cu eventuale modificări minore. În ceea ce privește numirea șefilor serviciilor de informații, trebuie subliniat că președintele face propunerile, iar Parlamentul are rolul de a le valida. Din acest motiv, este firesc să existe discuții prealabile, astfel încât numirile să fie asumate și aprobate. În ceea ce privește șefii de parchete, aici, din nou, este o procedură, care va fi lansată în zilele următoare. Procurorii care doresc să ocupe funcții de conducere își vor depune candidaturile, ministrul Justiției va înainta propunerile, iar președintele va decide dacă le numește sau dacă le retrimite. Cred că și aici este normal să existe o consultare între președinte și prim-ministru”, a afirmat Nicușor Dan, marți seara, într-o conferință de presă.

„Trebuie să facem diferența între declarațiile publice și acțiunile politice concrete”

Șeful statului a fost întrebat dacă, în cazul în care PSD se opune, va da înapoi pentru ca social-democrații să rămână la guvernare.

„Trebuie să facem diferența între declarațiile publice și acțiunile politice concrete. Am văzut multe declarații. Acțiunea politică, har Domnului, a fost în sensul păstrării acestei coaliții. Legea impune ca deciziile să fie împărțite, iar acest mecanism funcționează tocmai pentru a asigura echilibrul și stabilitatea”, a răspuns Nicușor Dan.

„O să fie niște discuții și o să aveți niște nume”

Chestionat dacă se gândește la anumite persoane pentru cele două servicii secrete, președintele a recunoscut:

„Am niște oameni în cap. O să fie niște discuții și o să aveți niște nume. Ne mai nuanțăm”

Președintele ar urma să negocieze cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete

Potrivit unor surse G4Media, Nicușor Dan ar urma să negocieze cu social-democrații în perioada următoare numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete, PSD fiind esențial în ambele numiri, întrucât este partidul cu cel mai mare număr de parlamentari și, în plus are Ministerul Justiției (care face propunerile de șefi de parchete).

Președintele e practic constrâns de aritmetica parlamentară să agreeze cu PSD orice numire.

Sursele citate spun că președintele Nicușor Dan are ca priorități să securizeze șefia SRI și DNA.

Radu Marinescu, ministrul Justiției, va declanșa în scurt timp procedura pentru desemnarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT: șefii celor trei parchete, adjuncții lor și șefii de secții. Următorii pași după propunerile făcute de ministrul Justiției sunt avizul consultativ al CSM și decizia finală a președintelui.

Declanșarea procedurii pentru șefia parchetelor vine la o lună după consultările de la Cotroceni inițiate în urma documentarului Recorder.