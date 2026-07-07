Președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, invitați la recepția și dineul oficial oferite de Erdoğan

Președintele României, Nicușor Dan, participă marți la recepția şi dineul oficial pentru șefii de stat şi de guvern şi partenerii/partenerele acestora, oferite de Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan.

Acesta va participa, împreună cu Prima Doamnă Mirabela Grădinaru, la recepţia şi dineul oficial pentru şefii de stat şi de guvern şi partenerii/partenerele acestora, oferite de Preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, şi Prima Doamnă Emine Erdoğan, conform agendei oficiale a şefului statului la Summitul NATO.

Receţia şi dineul au loc marți la Complexul Prezidenţial Beştepe, începând cu oraa 18:30.

De asemenea, Mirabela Grădinaru va participa şi miercuri la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan, la Palatul Prezidenţial Çankaya Köşkü.

Aliații NATO se reunesc marți și miercuri la Ankara, într-un summit considerat decisiv pentru viitorul Alianței, unde vor pune accent pe creșterea cheltuielilor pentru apărare și pe noi contracte militare de miliarde de dolari, în încercarea de a demonstra administrației americane că își respectă angajamentele asumate.

Atmosfera summitului este umbrită de tensiunile dintre Washington și capitalele europene. Trump și-a exprimat recent nemulțumirea față de restricțiile impuse de unele state europene asupra utilizării bazelor militare americane în timpul operațiunilor împotriva Iranului.

Nicușor Dan este însoțit de ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, aflat în prezent sub acuzare într-un dosar instrumentat de DNA.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, pe lângă reuniunea șefilor de stat și de guvern, ministrul interimar al Apărării va participa și la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO împreună cu partenerii din regiunea Indo-Pacific – Australia, Japonia, Noua Zeelandă și Republica Coreea.

România va mai fi reprezentată la forum de delegații ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, precum și de reprezentanți ai companiilor din industria națională de apărare.