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Video Nicușor Dan, alături de Recep Tayyip Erdoğan la ceremonia de lansare a corvetei „Contraamiral August Roman”

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Președintele României, Nicușor Dan, participă sâmbătă, la Istanbul, alături de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, la ceremonia de lansare a navei „Contraamiral August Roman”, o corvetă din clasa HISAR care va intra în dotarea Forțelor Navale Române.

FOTO: Captură Video
FOTO: Captură Video

UPDATE: Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că este onorat de prezența președintelui României, Nicușor Dan, la ceremonia de predare a corvetei către Forțele Navale Române și a evidențiat importanța parteneriatului dintre cele două state.

Liderul de la Ankara a vorbit despre schimbările profunde din actualul context internațional, pe care le-a comparat cu cele din perioada de după Războiul Rece, subliniind că securitatea reprezintă un element esențial într-o lume tot mai instabilă. Totodată, Erdoğan a reafirmat obiectivul Turciei de a-și consolida independența strategică și de a continua direcția de dezvoltare urmată în ultimele două decenii.

„Mă simt foarte onorat de a-l avea pe președintele Nicușor Dan. Suntem foarte onorați de prezența dumneavoastră astăzi. Remarcăm din nou un punct istoric al parteneriatului dintre cele două țări. Corveta va fi predată Forțelor Navale Române. La începutul alocuțiunii mele vreau să raportez un lucru important. În zilele de astăzi vedem transformări, schimbări majore pe care nu le-am mai văzut din timpul Războiului Rece. Astăzi vorbim despre transformarea unei noi paradigme, atât naționale, cât și internaționale. Sper că cu toții putem să înțelegem că securitatea este un punct critic și vital. Cine nu este puternic pe teren nu are un loc să se așeze la masă. Suntem în pragul unei perioade pline de haos. Turcia are obiectivul de a deveni, la un moment dat, pe deplin independentă. În ultimii 23 de ani am înaintat conform obiectivelor noastre. Am mers înainte și numai înainte”, a declarat acesta. 

UPDATE: Președintele Nicușor Dan a mulțumit Turciei pentru cooperarea în domeniul securității și pentru participarea la misiunile NATO din regiune, subliniind că România și Turcia au oportunități importante de colaborare în industria de apărare și de producție militară comună. De asemenea, șeful statului a evidențiat rolul operațiunilor de deminare din Marea Neagră și importanța implementării angajamentelor asumate de aliați la summitul NATO de la Haga.

„Parteneriatul între Turcia și România este un parteneriat solid. Trăim momente tensionate în plan internațional și vreau să vă mulțumesc pentru parteneriatul solid pe care îl avem pe partea de securitate. Vreau să menționez operațiunile comune desfășurate cu Turcia și Bulgaria în Marea Neagră pe partea de deminare, să vă mulțumesc pentru participarea Turciei la operațiunile de poliție aeriană în România și pentru colaborarea strânsă în interiorul NATO. Vă urăm succes în organizarea Summitului NATO de la Ankara. Va fi un moment important pentru Alianță.

Trebuie să mergem înainte cu angajamentele asumate la Haga. Nu este vorba doar despre partea financiară, ci despre a transforma această suplimentare financiară în echipamente. Cred că relația și contactele pe care le avem deja sunt importante. Există oportunități importante de producție militară comună între Turcia și România. Îmi doresc ca interacțiunile noastre viitoare și vizita dumneavoastră așteptată în România să materializeze aceste oportunități. Închei urând membrilor echipajului navei mult succes în misiunile pe care le vor îndeplini în apele teritoriale ale României și dincolo de acestea, împreună cu aliații noștri”, a spus Nicușor Dan. 

UPDATE: Preşedintele Nicuşor Dan este însoţit la Istanbul de către Cătălin Predoiu şi Radu Miruţă. 

Ceremonia a început cu intonarea Imnurilor. 

Știrea inițială 

Cei doi lideri s-au întâlnit în marja evenimentului organizat la Șantierul Naval Istanbul, unde vor discuta  despre consolidarea cooperării bilaterale, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO programat să aibă loc la Ankara, în perioada 7-8 iulie.

Potrivit Administrației Prezidențiale, ceremonia marchează intrarea oficială a navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române, urmând ca aceasta să parcurgă etapele necesare înainte de a fi dislocată în România.

Administrația Prezidențială subliniază că noua navă militară va contribui la creșterea capacității de apărare și reacție a României în regiunea Mării Negre.

„Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală – suprafață, antiaerian și antisubmarin – și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele”, a transmis Administrația Prezidențială.

Nava este echipată pentru a desfășura operațiuni complexe și este compatibilă cu standardele NATO, urmând să joace un rol important în întărirea flancului estic al Alianței.

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