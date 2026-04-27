Președintele Nicușor Dan ar fi aflat despre moțiunea PSD-AUR printr-un bilețel, în timpul consultărilor cu liderii politici la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan ar fi fost informat despre moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR în timpul unei ședințe desfășurate la Palatul Cotroceni. În ciuda noii informații aflate, președintele ar fi continuat discuțiile fără întreruperi, pe temele deja stabilite.

Șeful statului a primit un bilețel de la o consilieră chiar în debutul întâlnirii cu liderii partidelor, conform unor surse Digi24. După ce a citit mesajul, președintele ar fi continuat discuțiile fără întreruperi, pe temele deja stabilite, printre care Planul Național de Redresare și Reziliență și programul SAFE.

Potrivit acelorași informații, liderii PNL, USR și UDMR nu ar fi știut, înainte de ședință, despre intenția social-democraților de a depune o moțiune de cenzură împreună cu AUR.

Anunțul oficial privind inițierea moțiunii a fost făcut de Sorin Grindeanu, Marian Neacșu și Petrișor Peiu, aproximativ în același interval în care avea loc întâlnirea de la Cotroceni.

Este neclar dacă președintele a fost informat în prealabil despre acest demers sau dacă a aflat în acel moment, în cadrul ședinței.

Amintim că PSD și AUR au anunțat luni, 27 aprilie, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Reprezentanți ai celor două partide, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, au declarat luni că, până în prezent, nu au avut loc discuții privind o eventuală formulă de guvernare ulterioară.