Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei: „Nu este o alianță PSD–AUR, ci o situație conjuncturală”

Bogdan Ivan (PSD) a respins luni ideea unei apropieri politice între social-democrați și AUR, după anunțul privind inițierea unei moțiuni de cenzură comune împotriva premierului Ilie Bolojan. Fostul ministru al Energiei a afirmat că nu este vorba despre o alianță, ci despre „o situație conjuncturală”, generată de decizia PSD de a retrage sprijinul politic pentru șeful Guvernului.

În conferința de bilanț, fostul ministru social-democrat a explicat că partidul a votat retragerea sprijinului pentru premier, iar demersul moțiunii este o consecință firească:

„Nu este o alianţă, este o situaţie conjuncturală, o situaţie în care PSD şi-a asumat printr-un vot covârşitor, 97,7% dintre colegii noştri în ţară am decis să retragem sprijinul politic actualului premier, Ilie Bolojan, iar noi ducem la capăt acest proiect", a spus Ivan, citat de Agerpres.

„Orice susţinător este binevenit”

Bogdan Ivan subliniază că premierului i-a fost acordat un termen pentru a demisiona, însă, în lipsa unui răspuns, PSD a trecut la pregătirea moțiunii.

„Am dat un termen în care domnul prim-ministru să renunţe de bunăvoie. Nu s-a întâmplat acest lucru, prin urmare, s-a venit cu proiectul unei moţiuni de cenzură în Parlament care are nevoie de susţinători, aşa că orice susţinător este binevenit", a mai spus fostul şef de la Energie.



Amintim că, tot luni, fostul vicepremier Marian Neacșu a anunțat că PSD va redacta moțiunea împreună cu AUR. El a precizat că, alături de Petrișor Peiu, se ocupă de partea tehnică a documentului, urmând ca deciziile politice să fie comunicate de conducerile celor două partide. Neacșu a subliniat că ambele formațiuni vor figura ca inițiatori și a făcut apel la parlamentarii interesați să contribuie la text și să semneze moțiunea.

Petrișor Peiu, Liderul senatorilor AUR, a confirmat că este vorba despre un demers comun, cu intenția ca moțiunea să fie depusă și dezbătută la începutul lunii mai. Întrebat dacă această colaborare ar putea reprezenta un prim pas spre o eventuală guvernare comună, Peiu a afirmat că discuțiile vizează exclusiv moțiunea: „Nu e niciun pact cu PSD. Este deocamdată o soluție comună”.

Neacșu a adăugat, în același context: „Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”.