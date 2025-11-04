Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre decizia partidului AUR de a o susține pe prezentatoarea Anca Alexandrescu pentru Primăria București. „Ea nu poate să meargă decât pe vot politic, altceva nu are în poșetă. Nimic. Absolut nimic”, a spus jurnalistul.

CTP a afirmat că prezentatoarea de la Realitatea Plus nu are experiență în administrație și se va baza exclusiv pe vot politic.

„Avem, de pildă, un candidat care nu poate să meargă decât pe vot politic. Această doamnă preoteasă… Preoteasa lui Dumnezeilă. Ea nu poate să meargă decât pe vot politic, altceva nu are în poșetă. Nimic. Absolut nimic. Habar n-are de primărie, de administrație, nu știe nimic, nicio legătură n-a avut în viața ei cu așa ceva. Și atunci o să vină cu din astea, cu clanță foarte puternică. Cum ea îi dă pe toți corupții afară, tipul ăsta de discurs… vorbe goale. De mare folos i-ar fi fost Călin Georgescu, Dumnezăilă. De mare folos i-ar fi fost dacă venea cu ea, pentru că prelua pur și simplu textele lui Georgescu”, a declarar CTP, la Europa FM.

Călin Georgescu, fost candidat pro-rus la prezidențiale, nu și-a îndemnat susținătorii să voteze pentru niciun candidat. Duminică, 2 noiembrie, le-a cerut să boicoteze alegerile pentru Primăria Bucureștiului, susținând că ceea ce este „legitim nu poate fi legitim”.

Pe de altă parte, AUR a anunțat oficial luni, 3 noiembrie, susținerea pentru candidatura Ancăi Alexandrescu.

Reamintim că jurnalista Anca Alexandrescu a anunțat pe 29 octombrie că va candida la Primăria Municipiului București.

„Cei care mă cunosc știu cum sunt — nemiloasă. Sunt tot mai mulți cei care știu că sunt un om corect. Astăzi am decis să fac un anunț. Am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București. Mi se pare onest să anunț public lucrul acesta. Anunț faptul că este ultima săptămână în care fac emisiune până la alegeri”, a declarat Anca Alexandrescu.