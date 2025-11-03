AUR își alege candidatul pentru Primăria Capitalei și se delimitează de Călin Georgescu

AUR va desemna luni, 3 noiembrie, candidatul pentru Primăria Capitalei. Partidul evaluează șansele mai multor aspiranți, iar liderii subliniază că nu pot absenta de la scrutinul din Capitală.

AUR are de la ora 19.00 o ședință a Consiliului Politic al Partidului, urmând să desemneze candidatul partidului pentru alegerile din Capitală.

„Au fost luate în considerare mai multe opțiuni și urmează ca în această seară să se ia o decizie. Sunt mai multe opțiuni. O să aflați diseară”, a precizat prim-vicepreședintele Marius Lulea într-o conferință de presă.

Liderii formațiunii au fost chestionați și cu privire la apelul lansat de Călin Georgescu privind boicotarea alegerilor parțiale în București.

„Înțelegem cu toții frustrarea și neîncrederea pe care domnul Georgescu a căpătat-o în raport cu modul în care instituțiile statului, așa-numitul sistem, organizează alegeri. Atunci când ești descalificat de două ori din cursa prezidențială fără un motiv legal, sigur că ai un motiv de neîncredere și este normal să își manifești acest sentiment.

Dar noi suntem un partid politic, care are datoria să îi reprezinte pe cei care cred în valorile conservatoare. Atunci nu putem să abdicăm de la această datorie. (...) Noi trebuie să ne reprezentăm electoratul. Și atunci nu avem cum să nu participăm la alegeri, ba chiar îi îndemnăm pe cetățenii din București care au drept de vot, să meargă, să voteze, să își exprime opțiunea, pentru că asta înseamnă să participi la democrație și noi ne angajăm în aceste alegeri, ca în toate celelalte, să îi reprezentăm pe cei care sunt nemulțumiți de prestația partidelor din coaliția de guvernare”, a precizat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Boicotul cerut de Călin Georgescu

Partidul condus de George Simion este așteptat să își anunțe candidatul pentru Primăria București încă din momentul în care Anca Alexandrescu a precizat că va candida ca independent la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Ultimele sondaje o dau pe Anca Alexandrescu pe locul 4, după candidații coaliției de guvernare. Potrivit sondajului realizat de Novel Research, candidatul Ciprian Ciucu ar obține 26,4% din voturi, urmat de Daniel Băluță cu 24,5%. Pe locul al treilea se află Cătălin Drulă (USR) cu 18,7%, iar Anca Alexandrescu ar fi votată de 15% dintre bucureștenii care și-au exprimat o opțiune.

Potrivit Ziarul Financiar, compania Novel Research a fost fondată în anul 2007 şi este deţinută de doi români, Marian Marcu şi Lăcrămioara Bîrlică.