search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații”. Despre Georgescu: Să lase vrăjitoriile

0
0
Publicat:

După ce Călin Georgescu a anunțat că nu va susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei, Gigi Becali a reacționat public, lăudând decizia acestuia și criticând-o dur pe Anca Alexandrescu pentru „ambiția oarbă a unei femei care vrea să comande pe toți”.

Gigi Becali o critică dur pe Anca Alexandrescu. FOTO: Facebook
Gigi Becali o critică dur pe Anca Alexandrescu. FOTO: Facebook

Deşi toată lumea se aştepta să o sprijine pe jurnalista Anca Alexandrescu, una dintre vocile suveraniste care l-au promovat în timpul campaniei prezidențiale, Călin Georgescu a ales să rămână neutru şi a anunţat că nu va susține niciun candidat în cursa pentru Primăria Capitalei.

Anunțul său a produs tensiuni în tabăra suveranistă, mai ales că Anca Alexandrescu se baza, cel mai probabil, pe sprijinul fostului candidat pentru a-și consolida poziția în alegerile locale. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar printre cei care au intervenit în spațiul public s-a numărat și Gigi Becali, patronul FCSB și una dintre cele mai vocale figuri din politica dâmboviţeană.

Luni, 3 noiembrie, într-o intervenție la România TV, latifundiarul din Pipera a declarat că decizia lui Călin Georgescu de a nu se implica în campania pentru Primăria București este una corectă și demnă de respect.

„Pentru faptul că Georgescu nu susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei sunt fericit. El demonstrează că crede ceea ce zice, că nu e manipulat si nu are interese politice. Demonstrează că este patriot, dar să termine cu vrăjitoriile și magiile”, a spus Gigi Becali.

El a explicat că, în opinia sa, gestul lui Călin Georgescu arată independență și că acesta nu se lasă manipulat, chiar dacă acesta are momente în care „exagerează”.

El trebuie să vorbească simplu şi adevărat. Când spune «lupii nu se vând», el se consideră lup, însă lupii sunt demoni, adică el este demon. Noi trebuie luăm rădăcina după Hristos. Este clară treaba că nu este o unealtă. Adică ceea ce spune crede, doar ca exagerează în anumite momente. Când o să mă întâlnesc cu el, o să-l învăț să nu mai greşească”, a adăugat omul de afaceri, amestecând discursul religios cu cel moralizator, așa cum obișnuiește.

Gigi Becali susține că, prin această atitudine, Georgescu arată că nu urmează nicio agendă politică ascunsă și că deciziile sale sunt motivate de convingeri proprii, nu de influențe din umbră.

„A fost și ea atrasă de un miraj al puterii”

Gigi Becali a ținut să comenteze și reacția Ancăi Alexandrescu, jurnalistă și candidată la Primăria Capitalei, cunoscută pentru susținerea sa vocală a ideilor suveraniste. Potrivit lui Becali, dezamăgirea acesteia este nefondată.

„Nu știu dacă decizia lui a năucit-o pe Anca Alexandrescu, pentru că nu cred că va câștiga. Eu nu vreau să vorbesc urât despre Anca, este și ea femeie, a fost și ea atrasă de un miraj al puterii și a făcut niște lucruri nedemne de o femeie. Își va reveni la un moment dat”, a spus el.

Tonul declarațiilor s-a schimbat însă pe măsură ce omul de afaceri a vorbit despre ceea ce el numește „ambiția excesivă” a jurnalistei.

„Ea vrea să aibă puterea și să comande pe toți, adică ambiția asta oarbă și întunecarea minţii. Cred că își va reveni după ce se va da cu capul de pereți. Este ambiția ei să candideze, dar crede prea mult despre ea. Băi, Ancuța, nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbaţii. De ce nu ai cum? Ești doar o televiziune, care spune că este a poporului, dar oamenii văd că îl promovezi pe Rizea”, a continuat Becali, referindu-se la postul de televiziune coordonat de Alexandrescu.

Prin aceste declarații, Gigi Becali a reușit, ca de obicei, să combine critica politică cu observațiile personale, atacând nu doar atitudinea Ancăi Alexandrescu, ci și rolul ei mediatic.

„Plânge degeaba, că omul ăla nu i-a promis nimic”

În finalul intervenției, Becali a respins ideea că Anca Alexandrescu ar fi fost trădată de Călin Georgescu, susținând că între cei doi nu a existat nicio înțelegere concretă.

„Este doar ambiția ei și prima lovitură va fi acum, când va lua 7%, după care va da vina pe Georgescu că nu a susținut-o și va plânge. Ea nu se va întoarce împotriva lui Georgescu, se credea într-o dragoste frăţească cu familia Georgescu, probabil se simte trădată şi plânge. Dar plânge degeaba, că omul ăla nu i-a promis nimic”, a concluzionat Gigi Becali.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
digi24.ro
image
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
stirileprotv.ro
image
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
gandul.ro
image
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
mediafax.ro
image
Lamine Yamal, surprins în compania unui celebru model chiar înainte de despărțirea de Nicki Nicole! Nu e prima oară când sunt văzuți împreună
fanatik.ro
image
Cine decide cu adevărat în Rusia: mitul puterii absolute a lui Putin nu este tocmai exact
libertatea.ro
image
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Sfaturile fostului nutriționist al echipei naționale: cum pot bărbații controla declinul hormonal și procesul de îmbătrânire + Alimentele care ajută la menținerea unui nivel optim al testosteronului
gsp.ro
image
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Oferte de 1 leu kW/h şi reducere de 100 de lei la prima factură la energie
observatornews.ro
image
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Taxa pe care o plăteşti dacă succesiunea nu se face în termen de doi ani. Cheltuielile moştenitorilor
playtech.ro
image
El este Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță care salvează vieți chiar și în afara urgențelor. Cazul care l-a marcat profund: „Mi-a spus că se simte din nou om”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dat afară de Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Bani în plus pentru pensionari! Suma intră direct pe card. Cine se bucură de ajutor înainte de Crăciun
kanald.ro
image
Copiii născuți din mame care au avut COVID-19 în timpul sarcinii au risc de autism și...
playtech.ro
image
„Am niște probleme foarte mari. Roagă-te pentru mine” Conversațiile făcute publice de Daniel Balaș, bunul prieten al Ștefaniei Szabo! Ceea ce se întâmpla în viața regretatei doctorițe este de-a dreptul CUTREMURĂTOR. Abia acum iese adevărul la iveală
wowbiz.ro
image
Bani pentru pensionari, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Bani mai mulți pentru copii. Data la care intra bursele elevilor
mediaflux.ro
image
Divorț surpriză! Fostul finanțator de la Dinamo s-a despărțit de fotomodelul Angela după o relație de 7 ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc. Și-a sunat mama înainte să moară și i-a dezvăluit de ce se simte rău. Părinții fac dezvăluiri șocante la un an de la moartea tinerei de 17 ani: „A fost otrăvită”
actualitate.net
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
click.ro
image
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
click.ro
image
Mineralul care te scapă instant de durerea de cap. Se introduce ușor în dietă și menține chiar și sănătatea creierului
click.ro
Jennifer Aniston cu iubitul png
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în Saxonia (© Landesamt für Archäologie Sachsen)
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în stare „aproape perfectă”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar

OK! Magazine

image
Gata, este oficial! Jennifer Aniston recunoaște public că are o relație amoroasă cu Jim Curtis

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?