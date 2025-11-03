Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații”. Despre Georgescu: Să lase vrăjitoriile

După ce Călin Georgescu a anunțat că nu va susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei, Gigi Becali a reacționat public, lăudând decizia acestuia și criticând-o dur pe Anca Alexandrescu pentru „ambiția oarbă a unei femei care vrea să comande pe toți”.

Deşi toată lumea se aştepta să o sprijine pe jurnalista Anca Alexandrescu, una dintre vocile suveraniste care l-au promovat în timpul campaniei prezidențiale, Călin Georgescu a ales să rămână neutru şi a anunţat că nu va susține niciun candidat în cursa pentru Primăria Capitalei.

Anunțul său a produs tensiuni în tabăra suveranistă, mai ales că Anca Alexandrescu se baza, cel mai probabil, pe sprijinul fostului candidat pentru a-și consolida poziția în alegerile locale. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar printre cei care au intervenit în spațiul public s-a numărat și Gigi Becali, patronul FCSB și una dintre cele mai vocale figuri din politica dâmboviţeană.

Luni, 3 noiembrie, într-o intervenție la România TV, latifundiarul din Pipera a declarat că decizia lui Călin Georgescu de a nu se implica în campania pentru Primăria București este una corectă și demnă de respect.

„Pentru faptul că Georgescu nu susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei sunt fericit. El demonstrează că crede ceea ce zice, că nu e manipulat si nu are interese politice. Demonstrează că este patriot, dar să termine cu vrăjitoriile și magiile”, a spus Gigi Becali.

El a explicat că, în opinia sa, gestul lui Călin Georgescu arată independență și că acesta nu se lasă manipulat, chiar dacă acesta are momente în care „exagerează”.

„El trebuie să vorbească simplu şi adevărat. Când spune «lupii nu se vând», el se consideră lup, însă lupii sunt demoni, adică el este demon. Noi trebuie luăm rădăcina după Hristos. Este clară treaba că nu este o unealtă. Adică ceea ce spune crede, doar ca exagerează în anumite momente. Când o să mă întâlnesc cu el, o să-l învăț să nu mai greşească”, a adăugat omul de afaceri, amestecând discursul religios cu cel moralizator, așa cum obișnuiește.

Gigi Becali susține că, prin această atitudine, Georgescu arată că nu urmează nicio agendă politică ascunsă și că deciziile sale sunt motivate de convingeri proprii, nu de influențe din umbră.

„A fost și ea atrasă de un miraj al puterii”

Gigi Becali a ținut să comenteze și reacția Ancăi Alexandrescu, jurnalistă și candidată la Primăria Capitalei, cunoscută pentru susținerea sa vocală a ideilor suveraniste. Potrivit lui Becali, dezamăgirea acesteia este nefondată.

„Nu știu dacă decizia lui a năucit-o pe Anca Alexandrescu, pentru că nu cred că va câștiga. Eu nu vreau să vorbesc urât despre Anca, este și ea femeie, a fost și ea atrasă de un miraj al puterii și a făcut niște lucruri nedemne de o femeie. Își va reveni la un moment dat”, a spus el.

Tonul declarațiilor s-a schimbat însă pe măsură ce omul de afaceri a vorbit despre ceea ce el numește „ambiția excesivă” a jurnalistei.

„Ea vrea să aibă puterea și să comande pe toți, adică ambiția asta oarbă și întunecarea minţii. Cred că își va reveni după ce se va da cu capul de pereți. Este ambiția ei să candideze, dar crede prea mult despre ea. Băi, Ancuța, nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbaţii. De ce nu ai cum? Ești doar o televiziune, care spune că este a poporului, dar oamenii văd că îl promovezi pe Rizea”, a continuat Becali, referindu-se la postul de televiziune coordonat de Alexandrescu.

Prin aceste declarații, Gigi Becali a reușit, ca de obicei, să combine critica politică cu observațiile personale, atacând nu doar atitudinea Ancăi Alexandrescu, ci și rolul ei mediatic.

„Plânge degeaba, că omul ăla nu i-a promis nimic”

În finalul intervenției, Becali a respins ideea că Anca Alexandrescu ar fi fost trădată de Călin Georgescu, susținând că între cei doi nu a existat nicio înțelegere concretă.

„Este doar ambiția ei și prima lovitură va fi acum, când va lua 7%, după care va da vina pe Georgescu că nu a susținut-o și va plânge. Ea nu se va întoarce împotriva lui Georgescu, se credea într-o dragoste frăţească cu familia Georgescu, probabil se simte trădată şi plânge. Dar plânge degeaba, că omul ăla nu i-a promis nimic”, a concluzionat Gigi Becali.