Analiștii politici consideră că boicotul anunțat de Călin Georgescu pentru alegerile din 7 decembrie face parte dintr-un plan calculat, construit „pe persoană fizică”, menit, cel mai probabil, să-i pregătească revenirea în viața politică.

Sociologul Remus Ștefureac, director Inscop, susține pentru „Adevărul” că fostul candidat la prezidențiale nu se bucură de un electorat numeros în Capitală. De altfel, și electoratul partidelor așa zis suveraniste este mai puțin numeros aici.

„În București electoratul este mult mai diversificat. Domnul Georgescu a obținut scoruri semnificativ mai mici în București decât în zonele rurale, în orașele mici. Prin urmare, tracțiunea domniei sale în București nu e atât de mare, dar asta nu înseamnă că nu poate să determine o parte a alegătorilor să nu vină la vot. Însă probabil vor fi alegători din acest bazin al simpatizanților domniei sale”, arată sociologul.

Un lucru este cert însă. Potrivit sociologului, alegerile parțiale din 7 decembrie aduc o fragmentare atât între partidele suveraniste, cât și între partidele pro-europene. După delimitarea AUR de Călin Georgescu, POT și partidul condus de George Simion au desemnat candidați diferiți.

„Dincolo de ce vedem noi, pot fi și alte tipuri de discuții și negocieri. Cert este că apare așa un fel de fragmentare și acum cel puțin partidele, hai să spunem cu profil pro-democratic, pro-european nu sunt deloc scutite de fragmentare. Ba dimpotrivă sunt ultra-fragmentate, că vedem un număr foarte mare de candidati. Așa cum este și firesc, fiecare partid să aibă candidatul propriu la niște alegeri care vizează competiția pentru Primăria Capitalei. Dar dacă ar fi să împărțim, hai să spunem, ceea ce nu e neapărat corect, dar dacă ar fi să împărțim între două mari categorii, până la urmă ambele sunt la fel de fragmentate”, mai arată Remus Ștefureac.

Vrea să conteze în continuare. Poate că are și ambiții, la un moment dat - George Jiglău, politolog

Vrea să conteze în continuare

Politologul George Jiglău explică pentru „Adevărul” că această contradicție cu privire la scrutinul din Capitală între fostul candidat la prezidențiale și partidul AUR nu este surprinzătoare: „Sunt mai multe lucruri aici. În primul rând că Georgescu ne anunțase că se retrage și că nu mai vrea să mai aibă de-a face cu viața politică și publică. A fost acel moment al retragerii, pe care l-am luat foarte în serios, dar nu s-a retras în vreun moment. A mai avut ieșiri, poate mai rare decât altă dată, dar pare că, deși ne-a zis că se retrage, nu e tocmai retras. Vrea să conteze în continuare. Poate că are și ambiții, la un moment dat.

După care, legat de ruptura pe care o vedem, nu mi s-a părut niciodată că ar fi o mare lipitură acolo, ca să vorbim despre o ruptură. A fost o relație de conjunctură între AUR și Georgescu. AUR a părut cumva forțat de alegerile din 24 noiembrie de anul trecut, să intre ca un soi de vagon în trenul tras Georgescu, pentru că asta era moda. Nu își permitea nimeni să se dezică de el.

El oarecum este coerent cu el însuși, adică dacă nu recunoaște anularea alegerilor din decembrie, e oarecum firesc să nu recunoască nimic care decurge de aici. Problema lui este însă că a avut un moment în care nu a mers pe linia asta, în care ar fi putut să meargă și poate să tragă și AUR în direcția asta, de a se dezice de tot ce decurge din anularea alegerilor de anul trecut, și anume momentul în care s-a afișat cu Simion la vot în alegerile din mai. Momentul în care te duci și votezi în acele alegeri, care există pentru că s-au anulat cele din decembrie, îți anulează practic această coerență”.

Astfel, comportamentul fostului candidat este unul schimbător, fiind posibil ca acesta să încerce să rămână relevant până la următoarele alegeri prezidențiale, reacționând în funcție de interesul propriu.

„Dacă n-ar fi fost acel moment din mai, aș fi zis până la capăt că el este coerent cu el însuși, dar pentru că a fost acel moment din mai, ce face acum pare că e o contradicție. Dar din exterior, poziționarea lui pare a unei persoane care e în continuare frustrată pentru ceea ce i s-a întâmplat și care nu dorește în niciun caz să se retragă. Probabil speră că la un moment dat va scăpa de problemele cu justiția și că la un moment dat se va întoarce pe un cal alb la propriu și la figurat să se răzbune așa într-un fel pentru ce s-a întâmplat anul trecut. (...) El are un joc propriu. A construit toată infrastructura asta pe persoană fizică”, mai explică politologul George Jiglău.

Anunțul lui Georgescu

Candidatul susținut în trecut atât de AUR, cât și de POT pentru președinția României, Călin Georgescu, a surprins lansând un apel pentru boicotul alegerilor din Capitală, organizate pe 7 decembrie. Georgescu și-a îndemnat electoratul „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

La fel ca și în cazul AUR, Călin Georgescu era așteptat să își anunțe susținerea pentru Anca Alexandrescu, candidat independent în alegerile pentru fotoliul de primar al Bucureștiului, și să legitimeze candidatura acesteia în fața electoratului său. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, deși susținea în luna august că o va sprijini, dacă va candida, iar moderatoarea TV a rămas de-a lungul timpului unul dintre principalii susținători ai acestuia.

Anca Alexandrescu a reacționat afirmând că „mesajul de aseară al lui domnului Georgescu trebuie citit nu ca o reacție punctuală, cum s-au grăbit toți să o facă, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri care își are originea în anularea alegerilor din 6 decembrie”.

Fostul prezidențial și-a schimbat în mai multe privințe opinia. După respingerea candidaturii sale la alegerile organizate în primăvară, Călin Georgescu le transmitea susținătorilor un mesaj pentru susținerea democrației: „După tot ce s-a întâmplat azi, la Curtea Constituțională, de altfel în ultimele luni, vă spun că voi rămâne ferm în semnalul meu pentru libertate, democrație, pace și demnitate. Dacă doriți să susțineți orice persoană prin semnarea unei noi liste de candidatură, vă rog să o faceți cum vă dictează conștiința. Pare că în aceste momente democrația și libertatea își dau ultima suflare și de aceea au nevoie mai mult ca oricând să arătăm democratic și în pace că alegerea noastră contează până în ultimul moment”.

Acum, apelul la boicot lansat de Călin Georgescu este atacat chiar de AUR, care îndeamnă electoratul să meargă la vot. „Celor care ne cer să facem un miting și să dăm regimul jos, le spun că singura șansă pentru următorii trei ani este ca la București și Buzău să cadă Guvernul prin votul masiv al cetățenilor”, a spus George Simion într-o conferință de presă comună cu candidatul partidului la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu.

Alegeri parțiale vor fi organizate în 12 localități din țară pentru primari, dar și în județul Buzău, acolo unde candidează fostul șef PSD Marcel Ciolacu pentru șefia Consiliului Județean.