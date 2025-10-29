search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria București și își suspendă emisiunea la Realitatea. „Biroul meu va fi în stradă"

Publicat:

Jurnalista Anca Alexandrescu a anunțat oficial că va candida la Primăria Municipiului București. Ea a declarat că își dorește o campanie „onestă, fără atacuri și fără afișe uriașe”, axată pe problemele reale ale cetățenilor, și a promis că va fi „un primar în stradă nu doar în campanie”.

Anca Alexandrescu, realizator Tealitatea TV FOTO: Facebook
Anca Alexandrescu, realizator Tealitatea TV FOTO: Facebook

Anca Alexandrescu, realizator de televiziune, a anunțat, în cadrul emisiunii sale, că își va depune candidatura la Primăria Capitalei. Ea a precizat că aceasta va fi ultima săptămână în care va realiza emisiuni până la finalul campaniei electorale, subliniind că decizia a fost luată „din corectitudine față de telespectatori și critici deopotrivă”, scrie Mediafax.

„Cei care mă cunosc știu cum sunt — nemiloasă. Sunt tot mai mulți cei care știu că sunt un om corect. Astăzi am decis să fac un anunț.  Am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București. Mi se pare onest să anunț public lucrul acesta. Anunț faptul că este ultima săptămână în care fac emisiune până la alegeri”, a declarat Anca Alexandrescu.

Ea a afirmat că nu va trișa și că își dorește „o campanie onestă și corectă, în mijlocul oamenilor”.

„Nu mă voi apuca să gătesc pizza, nu cred că domnul Drulă poate concura cu mine la gătit, eu gătesc de ani de zile. Nici nu mă voi apuca să dansez ca domnul Băluță, dansez zilnic cu soțul meu și cu copiii mei. Nu voi face o campanie cu afișe uriașe, cu bani aruncați cu grămada. Nici nu am banii aceștia și nici nu îmi doresc. Nu voi face o campanie cu atacuri sub centură. Mă voi concentra exclusiv pe problemele cetățenilor”, a spus Alexandrescu.

„Știu sistemul din interior”

În ceea ce privește experiența sa administrativă, candidata afirmă că „știe sistemul din interior” și că își dorește să aducă o altă abordare la conducerea Primăriei Capitalei.

„Cunosc ca în palmă administrația. Știu pe ce butoane să apăs atât la guvern, cât și la primărie. În plus, un lucru e sigur – nu am furat, nu am făcut absolut nimic de care să îmi fie rușine. Am făcut tot ce am putut în interesul oamenilor”, a mai declarat ea.

Anca Alexandrescu a încheiat anunțul cu o promisiune: „Nu mă voi duce acolo să primesc ordine, mă voi duce acolo să fac ordine. Biroul meu va fi în stradă, în permanență, nu doar în campanie”.

Cursa pentru Primăria Capitalei se conturează

La PMB și-au mai anunțat candidatura Cătălin Drulă (USR), Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Vlad Gheorghe (independent).

AUR urmează să decidă, la începutul săptămânii viitoare, cine va fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirma luni că formațiunea așteaptă rezultatele unui sondaj intern și nu exclude susținerea Ancăi Alexandrescu.

Politică

