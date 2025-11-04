Călin Georgescu a subliniat din nou că nu susține niciun candidat la Primăria Capitalei: „Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă”

Călin Georgescu, aflat sub control judiciar în dosarul privind presupusul complot pus la cale de Horațiu Potra și un grup de mercenari pentru preluarea puterii în stat, a declarat marți, 4 noiembrie, din nou, că nu va susține niciun candidat la Primăria Capitalei.

Georgescu s-a prezentat la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, măsură care a fost recent prelungită. Întrebat de jurnaliști ce părere are despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei pe 7 decembrie, acesta a calificat scrutinul drept „o farsă”, susținând că românii încă așteaptă dovezi privind „furtul alegerilor prezidențiale din 2024”.

„Eu am avut o declarație pe care sunt convins că ați văzut-o toți. Ce pot să spun? Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă (n.r. alegerile parțiale care vor urma în 7 decembrie). În plus de atâta, eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. Doi. Până una-alta, votul liber al românilor a fost furat. Și trei, din acest punct de vedere nu pot să am o abordare serioasă, de niciun fel, a acestor alegeri”, a declarat Călin Georgescu, după ce a semnat controlul judiciar.

Este al doilea apel al lui Georgescu către susținătorii săi, pe care îi îndeamnă să boicoteze scrutinul din 7 decembrie. Primul mesaj, transmis în urmă cu câteva zile, a fost comentat de fosta moderatoare TV Anca Alexandrescu, care l-a interpretat drept „o radiografie a unui lung lanț de abuzuri”.

„Mesajul de aseară al lui domnului Georgescu trebuie citit nu ca o reacție punctuală, cum s-au grăbit toți să o facă, ci ca o radiografie a unui lung lanț de abuzuri care își are originea în anularea alegerilor din 6 decembrie. Din acel moment, sistemul a deschis o cutie a ilegalităților și a aruncat România într-o spirală a nedreptății, unde fiecare nouă decizie abuzivă nu este decât o consecință firească a primei – anularea votului poporului. (...)”, a transmis Anca Alexandrescu.

Membrii conducerii AUR au votat luni seară, în unanimitate, în favoarea susținerii candidaturii Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei.