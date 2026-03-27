Video Premierul Slovaciei, Robert Fico, primit cu onoruri militare la Palatul Victoria de Ilie Bolojan

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a sosit vineri, 27 martie, la București, unde a fost întâmpinat la Palatul Victoria de prim-ministrul Ilie Bolojan, în cadrul unui ceremonial oficial cu onoruri militare. Garda de onoare a intonat imnurile Slovaciei și României, marcând începutul vizitei oficiale.

Potrivit programului anunțat de Guvern, cei doi șefi de executiv urmează să aibă o discuție tete-a-tete, urmată de o întâlnire extinsă cu delegațiile celor două state, în cadrul unui dejun oficial de lucru.

Un moment important al vizitei îl reprezintă ceremonia de semnare a unui memorandum de înțelegere privind cooperarea dintre ministerele Culturii din România și Republica Slovacă. Documentul va fi valabil pentru o perioadă de cinci ani și vizează consolidarea schimburilor culturale și a proiectelor comune.

În a doua parte a zilei, premierii se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din România.

Vizita oficială a lui Robert Fico a început în cursul dimineții, când acesta a fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

Cine este pro-rusul Robert Fico

Amintim că Robert Fico s-a întors la putere și a preluat funcția de prim-ministru pentru a patra oară după ce partidul său de stânga, Smer (Direcția) a câștigat alegerile parlamentare din Slovacia la sfârșitul lunii septembrie 2023, pe o platformă pro-rusă și anti-americană.

Fico a format o majoritate parlamentară semnând un acord de coaliție guvernamentală cu partidul de stânga Hlas, sau Vocea, și cu ultranaționaliștii de la Partidul Național Slovac și s-a opus sancțiunilor UE împotriva Rusiei, dorind să împiedice Ucraina să adere la NATO.

Slovacia, o țară cu 5,5 milioane de locuitori, care împarte o frontieră cu Ucraina, fusese - până în acel moment - un susținător ferm al Kievului, de la invazia Rusiei în februarie 2022, donând arme și deschizând frontierele pentru refugiații care fug de război.

În timpul alegerilor, Fico a promis să urmeze o politică externă „suverană”, a promis o poziție fermă împotriva migrației și a organizațiilor non-guvernamentale și s-a angajat împotriva drepturilor LGBTQ+.

Împușcat în stradă

Amintim că, în 2024, Robert Fico a fost împușcat în plină stradă în orașul Handlova, la aproximativ 150 de kilometri nord-est de capitală, după ce a ieșit dintr-o ședință de guvern desfășurată la Casa de Cultură.

Autorul atacului, poetul Juraj Cintula, a fost condamnat în octombrie 2025 la 21 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de terorism. Instanţa a constatat că acesta a acţionat pentru a „împiedica buna funcţionare a guvernului”, ale cărui politici le-a denunţat, a motivat judecătorul Igor Kralik.

Cintula a tras asupra lui Fico de cinci ori de la puţin peste un metru distanţă, în timp ce prim-ministrul slovac mergea să salute un grup de susţinători, după o şedinţă de guvern în oraşul Handlova din centrul Slovaciei, în mai 2024..

Fico a fost atins de pentru gloanţe şi a fost grav rănit la abdomen, suferind răni și la şold, mână şi picior. El a avut prima sa apariţie publică în iulie anul trecut, la câteva luni după atac.

Cintula a spus că a vrut să-l rănească, dar nu să-l omoare, pentru că dorea să-l împiedice să-şi avanseze politicile despre care el susţinea că dăunează libertăţii şi culturii slovace.