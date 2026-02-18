Slovacia ameninţă Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă oleoductul Drujba rămâne blocat. Premierul Fico a declarat stare de urgenţă

Premierul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drjuba şi a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează AFP.

Slovacia a decis să scoată din rezerve 250.000 de tone din rezervele sale de urgenţă din cauza situaţiei, a declarat el în cadrul unui briefing de presă, potrivit agenției internaționale, citate de Agerpres.

Autorităţile ucrainene spun că oleoductul Drujba, care tranzitează teritoriul său înainte de a livra petrol Slovaciei şi Ungariei, a fost avariat de lovituri ruseşti la sfârşitul lunii ianuarie la Brodî.

Robert Fico, citând rapoarte ale serviciilor secrete slovace, a afirmat miercuri că lucrările de reparaţie sunt încheiate, acuzând guvernul ucrainean că nu reia livrările pentru a exercita un „şantaj" asupra Ungariei, ostilă aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Putem decide să ne retragem din acest acord de livrări de electricitate"

Premierul slovac a ameninţat că va pune capăt cooperării în materie de furnizare de electricitate Ucrainei atunci când alimentarea cu curent electric e tăiată din cauza loviturile ruseşti dacă situaţia persistă.

„Dacă preşedintele (Volodimir Zelenski) estimează că aceste livrări nu au sens, putem decide să ne retragem din acest acord de livrări de electricitate", a spus el.

Ambasadorul slovac în Ucraina a prezentat o notă oficială pentru a cere o explicaţie privind suspendarea livrărilor de petrol, a adăugat Robert Fico, care şi-a anunţat intenţia de a sesiza Comisia Europeană pentru ca aceasta să examineze situaţia.

Premierul ungar Viktor Orban a acuzat la rândul său Ucraina de şantaj, pentru a forţa „Ungaria să se alăture coaliţiei de ţări europene pro-război", într-o postare pe Facebook de miercuri.

„Nu am testat niciodată capacitatea sa deplină"

Ungaria şi Slovacia au anunţat că au cerut Croaţiei să permită transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria.

„Dar există două probleme", a declarat Fico miercuri.

„Nu am testat niciodată capacitatea sa deplină" şi preţul pe tona de petrol la 100 km de transport „va fi de cinci euro, respectiv de cinci ori mai mult” decât prin Drujba.

Întrebată marţi referitor la solicitarea de a utliza Drujba, Comisia Europeană a afirmat că rămâne „în contact cu toate părţile implicate" şi că este gata „să convoace o reuniune a Grupului de coordonare pentru petrol de urgenţă", estimând în acelaşi timp că "nu există riscuri pe termen scurt pentru securitatea sau aprovizionarea" Ungariei şi Slovaciei, care „dispun de rezerve de urgenţă pentru 90 de zile".