Poetul care l-a împușcat pe premierul slovac Robert Fico, condamnat la 21 de ani de închisoare

Poetul Juraj Cintula a fost condamnat la 21 de ani de închisoare după ce l-a atacat și i-a provocat răni grave premierului naţionalist Robert Fico în mai 2024, relatează agențiile internaționale de presă.

Acesta a fost găsit vinovat de terorism, instanţa constatând că acesta a acţionat pentru a „împiedica buna funcţionare a guvernului”, ale cărui politici le-a denunţat, a motivat judecătorul Igor Kralik.

Cintula a tras asupra lui Fico de cinci ori de la puţin peste un metru distanţă, în timp ce prim-ministrul slovac mergea să salute un grup de susţinători, după o şedinţă de guvern în oraşul Handlova din centrul Slovaciei, în mai 2024.

Prin decizia Tribunalului penal specializat din oraşul Banska Bystrica s-a ajuns la finalul un proces care a început în iulie şi care a avut scopul principal de a răspunde la întrebarea dacă Cintula, care a recunoscut că l-a împuşcat pe Fico, se face vinovat de terorism. Hotărârea poate fi contestată la instanţa supremă a ţării.

Fico a fost atins de pentru gloanţe şi a fost grav rănit la abdomen, suferind răni și la şold, mână şi picior. El a avut prima sa apariţie publică în iulie anul trecut, la câteva luni după atac.

Cintula a spus că a vrut să-l rănească, dar nu să-l omoare, pentru că dorea să-l împiedice să-şi avanseze politicile despre care el susţinea că dăunează libertăţii şi culturii slovace.