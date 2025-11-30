Premierul Bolojan, avertisment pentru cei care au generat criza apei potabile în Prahova și Dâmbovița: „Trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, că cei care au generat criza apei în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create.

„Este nevoie să tragem învățămintele necesare, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete. După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”, se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a premierului.

Potrivit primului ministru, peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată provenind din rezerva de stat vor ajunge, în această seară, în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din județele Prahova și Dâmbovița.

„Am aprobat și semnat hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență în vederea distribuirii apei. Mâine, în prima parte a zilei, vor ajunge încă 150.000 de litri. Distribuirea acestora va fi coordonată de prefecții judeţelor, în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență. Vom suplimenta cantităţile în zilele următoare, până la restabilirea alimentării cu apă. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în sprijinirea locuitorilor afectați”, a informat șeful Guvernului.

Încă de vineri, au avut loc scăderi semnificative a nivelului apei în acumularea Paltinu, determinată de pregătirile pentru lucrări hidrotehnice la baraj, precum și a turbidității ridicate cauzate de fenomenele hidrologice.

Aceste condiții au condus la întreruperea alimentării cu apă potabilă în 13 localități din Prahova și o localitate din Dâmbovița, afectând peste 107.000 de locuitori.

Apele Române precizează că realimentarea cu apă a localităţilor afectate va putea fi posibilă după 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor.

La Câmpina, Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) a propus închiderea tuturor unităților de învățământ din municipiu marți, 2 decembrie.

Criza apei potabile din Câmpina afectează și serviciile medicale. Spitalul Municipal a fost forțat să suspende internările, primind la ora actuală doar urgențele majore.