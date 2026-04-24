Premierul anunță prioritățile la Energie după întâlnirea cu ministrul demisionar Bogdan Ivan

Premierul României s-a întâlnit vineri dimineață, 24 aprilie, cu Bogdan Ivan, ministrul demisionar al Energiei. Ilie Bolojan va prelua interimar conducerea ministerului.

„Am fost în această dimineață la Ministerul Energiei, unde am discutat cu domnul Ivan și echipa despre urgențe și problemele cele mai importante.

Obiectivul este să întărim sistemul energetic, în așa fel încât să avem un preț mai bun pentru cetățeni și mediul privat. Este foarte important să nu pierdem banii europeni, să creștem producția de energie, să ne creștem capacitatea de stocare și să avem companii de stat performante în energie”.

Bolojan precizează că o primă urgență o reprezintă accesarea fondurilor europene, întrucât sunt în derulare „un număr mare de proiecte de investiții aflate în diferite faze, unele avansate, altele cu risc de a nu fi terminate.”

„Finalizarea în bune condiții a proiectelor finanțate din granturi va fi o prioritate în lunile următoare. În ceea ce privește accesarea fondurilor europene, este necesar să îndeplinim anumite condiții, așa-numitele jaloane.

În acest sens, trebuie să adoptăm mai multe acte normative, pe care le-am analizat astăzi. Am identificat acele măsuri care pot ridica dificultăți și, prin dialog cu Comisia Europeană, vom clarifica detaliile în perioada următoare, astfel încât propunerile legislative să fie considerate jaloane îndeplinite.”

Ilie Bolojan mai transmite că există bani mulți prin Fondul de Modernizare pentru proiecte pe energie precum rețele, stații sau parcuri fotovoltaice, dar implementarea lor întârzie.

„Și aici sunt întârzieri, deși ministerul a făcut eforturi mari pentru a le recupera. Am convenit că este nevoie de sprijin instituțional, prin implicarea unor specialiști, și că vom realiza un parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a finaliza apelul de proiecte pentru stocare.”

Nu în ultimul rând, aceștia au discutat despre administrarea companiilor din subordinea Ministerului Energiei, în special cele cu rol strategic, precum Hidroelectrica și Nuclearelectrica.

„Le-am mulțumit domnului Ivan și echipei de conducere pentru colaborarea pe care am avut-o. Am convenit, de asemenea, ca angajamentele României pe această componenta de energie să fie continuate și respectate.”

După ce decretul de eliberare din funcție va apărea în Monitorul Oficial, Ilie Bolojan va prelua conducerea ministerului Energiei.

Miniștrii PSD și-au dat joi, la ora 14.00, demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan. PSD a deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole.