Cine sunt noii miniștri care îi vor înlocui pe demisonarii PSD din guvern. Anunțul premierului Ilie Bolojan

Primul ministru Ilie Bolojan a anunțat joi că va trimite demisiile și propunerile de înlocuire la Cotroceni, astfel încât în cel mai scurt timp activitatea Executivului să intre în grafic.

Ilie Bolojan a anunaț joi, după ce miniștrii PSD și-au dat demisiile, numele înlocuitorilor social democraților. Practic, miniștrii rămași în funcție vor prelua portofoliile celor care și-au dat demisiile.

”Am luat act de demisiile ministrilor susţinuţi de Partidul Social-Democrat, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune şi poate şi cele care nu au fost atât de reuşite, sunt un rezultat de echipă. Şi fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director şi fiecare coleg din ministere care lucrează şi-a adus contribuţia la aceste rezultate”, a spus premierul.

”Având în vedere că guvernul trebuie să lucreze fără sincope, ca urmare a problemelor pe care le avem, absorţia fondurilor din PNRR, derularea normală a investiţiilor, programul SAFE, toate celelalte probleme pe care le avem, am avut o întâlnire cu vicepremierii pe care am finalizat-o în urmă câteva minute şi după această întâlnire vom trimite preşedintelui României propunerile pentru a înlocui miniştri care şi-au dat demisia”, a mai spus el.

”Propunerele pe care le-am făcut urmăresc ca cei care sunt propuşi să aibă o experienţă în aşa fel încât imediat să poată prelua activitatea în aşa fel încât să se desfăşoare fără sincope şi de asemenea, ca toate proiectele care sunt în curs să continue. Până luni, am cerut noilor miniştri să ia legătura cu cei care au demisionat în aşa fel încât astăzi, mâine, la final de săptămână, cel mai târziu luni, să preia toate problemele şi luni urmează să avem o întâlnire de lucru în aşa fel încât să vedem unde sunt problemele, care sunt priorităţile pentru a lucra fără sincope”, a subliniat Ilie Bolojan.

Cine vor fi titularii posturilor lăsate libere

Ministerul Muncii-Dragoș Pîslaru (actual titular la Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene)

Ministerul Sănătății-Cseke Attila (Ministerul Dezvoltării);

Ministerul Agriculturii-Tanszos Barna (vicepremier);

Ministerul Justiției-Cătălin Predoiu (Ministerul Afacerilor Interne);

Miniserul Energiei-Ilie Bolojan (prim-ministru);

Ministerul Transporturilor-Radu Miruță (Ministrul Apărării Naționale);

În locul vicepremierului Marian Neacșu va fi numită Oana Gheorghiu, la rândul său vicepremier.

Miniștrii PSD și-au dat joi, la ora 14.00, demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan. PSD a deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole.

De asemenea, funcția de vicepremier a fost ocupată de Marian Neacșu, iar Secretariatul General al Guvernului este de Ștefan Radu Oprea, acesta din urmă fiiind încă în funcție.