Nicușor Dan, la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru: „Avem nevoie de un buget al UE pe măsura ambițiilor noastre”

Președintele României, Nicușor Dan, participă în aceste zile la reuniunea informală a Consiliul European, desfășurată în Cipru, unde liderii europeni discută teme cu impact major asupra cetățenilor din Uniunea Europeană.

Întrebat de jurnaliști despre performanța lui Ilie Bolojan, președintele a evitat să ofere o evaluare clară, răspunzând: „Dacă v-aș răspunde, m-aș plasa într-o parte sau alta.”

N. Dan a anunțat că pe agenda discuțiilor se află situația din Orientul Mijlociu și necesitatea unui răspuns coordonat la nivel european pentru reducerea efectelor generate de criză, inclusiv în ceea ce privește asigurarea stocurilor de combustibil.

Un subiect central pentru România este viitorul buget al Uniunii Europene. „Discuțiile sunt în curs de desfășurare și vor necesita alegeri dificile”, a transmis președintele, declarând că politica de coeziune trebuie să rămână un pilon esențial al UE.

În același timp, președintele a evidențiat nevoia de investiții sporite în competitivitate, securitate, o Politică Agricolă Comună puternică, dar și în infrastructură, conectivitate și inovare, cu accent pe vecinătatea imediată a Uniunii.

„Asta înseamnă că avem nevoie de un buget al Uniunii pe măsura ambițiilor noastre politice care trebuie să fie mari”, a punctat Nicușor Dan, adăugând că România poate prospera doar într-o Uniune Europeană puternică.

Președintele a mai subliniat importanța identificării unor resurse noi pentru finanțarea viitorului buget european, explicând că acestea se întorc sub formă de investiții în statele membre.

Totodată, șeful statului a salutat progresele privind creșterea competitivității la nivel european, menționând că foaia de parcurs „One Europe, One Market” urmează să fie prezentată și semnată în cadrul reuniunii.