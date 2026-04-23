Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Miniștrii PSD, pregătiți să demisioneze din Guvern. Executivul condus de Ilie Bolojan intră într-o nouă etapă politică

Miniștrii PSD ar urma să se retragă din Executiv joi, înainte de ședința de Guvern programată la ora 11:00, potrivit unei decizii luate în unanimitate de conducerea partidului. Hotărârea a fost adoptată miercuri, în cadrul unei reuniuni a liderilor PSD. După acest momemnt, premierul urmează să desemneze miniștri interimari din rândul actualilor membri ai Cabinetului, pentru o perioadă de maximum 45 de zile.

Miniștrii PSD ar urma să se retragă din Executiv joi. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Evenimentul vine după consultarea internă de luni, când membrii PSD au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. În consecință, miniștrii PSD sunt așteptați să își depună demisiile, marcând astfel ieșirea efectivă a partidului din coaliția de guvernare.

PSD deține în prezent șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole.

De asemenea, funcția de vicepremier este ocupată de Marian Neacșu, iar Secretariatul General al Guvernului este condus de Ștefan Radu Oprea.

Sorin Grindeanu, președinte PSD: ”Bolojan care le dă tuturor lecții de etică a ieșit la racolat de parlamentari. Vă asigur, și i-am spus și președintelui, că nici noi nu stăm să contemplăm ca în Miorița, pentru că noi nu am învățat politica la școala de maici. Vom concretiza anumite discuții în perioada următoare”.

O nouă structură politică

Odată cu demisiile anunțate, Guvernul condus de Ilie Bolojan își va modifica structura politică. Premierul urmează să desemneze miniștri interimari din rândul actualilor membri ai Cabinetului, pentru o perioadă de maximum 45 de zile.

În acest interval, în Parlament poate fi depusă o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat deja că va susține orice demers de acest tip.

„Noi ne-am spus din ziua unu şi chiar am enunţat de săptămâni şi luni bune poziţia AUR. Votăm orice moţiune simplă, orice moţiune de cenzură împotriva acestui guvern. Noi nu considerăm că PSD-ul este un partid serios care va depune o moţiune de cenzură şi care va duce la bun sfârşit ceea ce a spus”, a declarat liderul AUR, George Simion.

Acesta a reiterat că formațiunea sa va iniția o moțiune de cenzură în luna mai, conform calendarului anunțat: „Noi vom depune, conform calendarului, în luna mai pentru că noi ne ţinem de cuvânt”.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a precizat, după o întâlnire cu liderii UDMR la Parlament, că au fost analizate scenariile de funcționare ale Guvernului în cazul retragerii miniștrilor PSD. Potrivit acestuia, s-a convenit ca portofoliile rămase vacante să fie ocupate cât mai rapid de interimari, pentru a asigura continuitatea actului de guvernare.

Situația politică din țară s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. În replică, liderii PNL au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției.

