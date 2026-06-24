Prăbușire în sondaje: Cât de mult a erodat mandatul lui Trump credibilitatea globală a Americii

Cota de încredere în Statele Unite a scăzut abrupt la nivel mondial, arată un amplu sondaj realizat de Pew Research Center. În 26 dintre cele 36 de ţări analizate, sub o treime dintre persoanele intervievate afirmă că au încredere în preşedintele american Donald Trump.

Cele mai scăzute niveluri de încredere se înregistrează în rândul palestinienilor din Cisiordania şi Ierusalim, în Turcia, Suedia şi Mexic, potrivit AFP, citată de News.ro.

România nu a fost inclusă în acest studiu.

Percepţia că Statelor Unite sunt un partener de încredere s‑a deteriorat semnificativ în numeroase state, tendinţa fiind vizibilă încă din 2022. Printre cele mai mari scăderi se numără Canada, unde încrederea a coborât cu 48 de puncte procentuale, până la 35%, dar şi ţări europene precum Germania, Italia şi Spania.

Pew Research Center subliniază că această schimbare de opinie are loc în state cu care Washingtonul are relaţii economice şi de securitate de lungă durată. În multe dintre ţările monitorizate încă din 2002, imaginea favorabilă a Statelor Unite a ajuns la minime istorice, inclusiv în Africa de Sud, Coreea de Sud, Regatul Unit, Germania şi Italia.

Există însă şi excepţii. În Israel, aliat apropiat al Washingtonului, 81% dintre respondenţi au o opinie favorabilă despre SUA, cel mai ridicat nivel din sondaj.

În Franţa, doar un sfert dintre cei intervievaţi consideră America lui Donald Trump un partener de încredere. Doar 27% au o imagine favorabilă despre Statele Unite, cu 35 de puncte procentuale mai puţin decât în 2022, în perioada administraţiei Biden. Totodată, 84% dintre francezi afirmă că nu au încredere în politica externă a preşedintelui republican.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 42.151 de persoane, între începutul lunii februarie şi jumătatea lunii mai, cele mai multe interviuri vând loc după declanşarea conflictului din Iran de către Israel şi Statele Unite.