Trump a petrecut un deceniu construind relații cu liderii naționaliști din Europa. Acum, mulți dintre ei se distanțează de el

Extrema dreaptă europeană se distanțează de președintele SUA. Sprijinul din partea lui Trump este acum perceput ca un factor toxic din punct de vedere politic.

De la Italia la Franța, lideri ai dreptei naționaliste europene își reevaluează relațiile cu președintele american Donald Trump, pe fondul scăderii popularității acestuia în Uniunea Europeană, scrie Politico.

Pentru mulți reprezentanți ai dreptei populiste europene, apropierea de Donald Trump a fost mult timp considerată un avantaj politic. Astăzi, această percepție începe să se schimbe.

Timp de ani de zile, liderii naționaliști de pe continent au privit susținerea președintelui american drept o confirmare că mesajul lor politic depășise granițele naționale. Însă, pe măsură ce se apropie o serie de alegeri importante programate pentru 2027, inclusiv în Italia, Franța și Polonia, mulți dintre aceștia se întreabă dacă asocierea cu Trump le mai aduce beneficii electorale.

Imaginea liderului de la Casa Albă s-a deteriorat în Europa

Imaginea liderului de la Casa Albă s-a deteriorat în Europa, afectată de disputele comerciale cu aliații occidentali, de declarațiile privind Groenlanda și de implicarea Statelor Unite în conflictul cu Iranul, care a contribuit la creșterea prețurilor la energie. Intervențiile sale politice, odinioară apreciate de aliații ideologici europeni, sunt acum percepute ca un risc electoral, capabil să îndepărteze alegătorii moderați și să ofere adversarilor argumente suplimentare.

Un exemplu relevant este premierul italian Giorgia Meloni, considerată până de curând unul dintre cei mai apropiați parteneri europeni ai lui Trump. După ce președintele american a afirmat că aceasta ar fi „insistat” pentru a face o fotografie împreună la summitul G7 de săptămâna trecută, Meloni a reacționat public.

Referindu-se la o postare pe rețelele sociale în care Trump susținea că popularitatea sa în Italia este în scădere, premierul italian a răspuns că prietenia cu liderul american „nu a ajutat deloc” la îmbunătățirea imaginii sale politice. Ea a adăugat că nivelul său de popularitate nu este o preocupare pentru Washington și i-a sugerat lui Trump să se concentreze asupra propriului electorat.

O poziție similară poate fi observată și în Franța. Jordan Bardella, liderul formațiunii de extremă dreapta Adunarea Națională și unul dintre favoriții pentru viitoarele alegeri prezidențiale, a respins recent sprijinul politic al lui Trump și a descris comportamentul acestuia drept „imprevizibil”.

Trump, „un cadou otrăvit”

Potrivit lui Jean-Yves Dormagen, președintele institutului de sondare Cluster17, apropierea de Trump a devenit pentru liderii naționaliști europeni „un cadou otrăvit”. Deși alegătorii de dreapta au în general o opinie mai favorabilă despre președintele american decât restul populației, tot mai mulți îl percep ca pe un factor de risc.

Un sondaj realizat de Cluster17 în șapte state membre ale Uniunii Europene a arătat că doar o minoritate dintre susținătorii principalelor partide naționaliste îl consideră pe Trump „un prieten al Europei”. Procentele au fost de 18% în rândul alegătorilor Adunării Naționale din Franța, 23% printre susținătorii partidului Frații Italiei și 25% în cazul alegătorilor formațiunii Alternativa pentru Germania (AfD).

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Datele sugerează, de asemenea, o diminuare a încrederii în Statele Unite ca aliat de încredere. Într-un sondaj realizat în iunie, doar aproximativ o treime dintre alegătorii AfD și ai Adunării Naționale au declarat că văd SUA drept un partener sigur.

În Regatul Unit, asocierea cu Trump este considerată de analiști o vulnerabilitate pentru partidul Reform UK al lui Nigel Farage, în special în rândul alegătorilor indeciși. O situație comparabilă se observă și în Franța, unde electoratul de centru-dreapta, pe care Adunarea Națională încearcă să îl atragă, are o opinie predominant negativă despre președintele american.

Această schimbare este cu atât mai delicată pentru Washington cu cât tocmai liderii care se distanțează acum de Trump sunt cei pe care administrația sa a încercat să îi cultive în ultimii ani.

Strategia Națională de Securitate publicată de Casa Albă anul trecut saluta influența tot mai mare a partidelor „patriotice” europene. În lunile următoare, oficiali americani au susținut public mai multe mișcări naționaliste și au dezvoltat contacte politice directe cu acestea.

Un exemplu notabil a fost vizita vicepreședintelui JD Vance în Ungaria, unde și-a exprimat sprijinul pentru Viktor Orbán în campania electorală din aprilie. Cu toate acestea, după înfrângerea categorică a liderului ungar, numeroși politicieni ai dreptei radicale europene și-au reconsiderat relația cu Donald Trump.

Schimbarea este deosebit de vizibilă în Italia și Germania, două țări în care dreapta naționalistă a manifestat în trecut o deschidere considerabilă față de liderul american.

Giorgia Meloni s-a numărat printre primii lideri europeni care l-au felicitat pe Trump pentru victoria sa electorală din 2024 și a încercat să joace rolul de intermediar între Washington și partenerii europeni în timpul disputelor comerciale transatlantice. Relația dintre cei doi părea inițial foarte apropiată. În timpul unei întâlniri la Casa Albă, Trump a descris-o drept „o persoană specială” și a acceptat o invitație oficială la Roma, vizită care nu a mai avut loc.

În prezent însă, tonul s-a schimbat. Tensiunile au devenit publice după ce Meloni a refuzat să permită utilizarea bazelor militare italiene de către aeronave americane implicate în operațiunile împotriva Iranului.

În Germania, conflictul cu Iranul a amplificat neîncrederea deja existentă între Trump și liderii AfD. În primăvara acestui an, conducerea partidului a recomandat oficialilor să reducă vizitele în Statele Unite înaintea unor alegeri regionale importante.

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Conservatorii polonezi mai mizează pe Trump

Nu toate formațiunile conservatoare și naționaliste europene adoptă însă aceeași strategie. În Polonia, partidul Lege și Justiție continuă să mențină relații apropiate cu Donald Trump. Țara rămâne unul dintre cei mai importanți aliați militari ai Statelor Unite în Europa și unul dintre cei mai mari cumpărători de armament american.

Președintele Karol Nawrocki, susținut de Lege și Justiție, încearcă să valorifice relațiile sale cu administrația Trump în confruntarea politică internă cu premierul Donald Tusk. Potrivit analiștilor polonezi, pentru acest partid beneficiile unei relații apropiate cu liderul american depășesc încă riscurile politice.

Sondajele indică faptul că percepția publică din Polonia rămâne mai favorabilă față de Trump decât în alte state europene. Aproximativ 17% dintre respondenții polonezi îl consideră „un prieten al Europei”, cel mai ridicat procent dintre cele șapte țări incluse în cercetarea Cluster17.

Pe măsură ce campaniile electorale se apropie, relația dintre Donald Trump și partidele naționaliste europene pare să intre într-o nouă etapă. Dacă în trecut asocierea cu liderul american era considerată un atu politic, pentru un număr tot mai mare de politicieni europeni aceasta riscă acum să devină o povară electorală.