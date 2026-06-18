Trump a semnat acordul cu Iranul la lumina lumânărilor de la Versailles. Imagini din locul cu „mult aur”, pe care liderul american voia să-l vadă

La Palatul Versailles s-a scris, în cursul serii de miercuri, 17 iunie, încă o pagină de istorie, după ce, Donald Trump a semnat protocolul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran chiar în timpul cinei oferite de președintele francez Emmanuel Macron.

Anunțul a fost făcut public chiar de către liderul american, la plecarea de la Versailles, când întrebat de jurnaliști despre acord, Donald Trump a răspuns simplu: „Tocmai l-am semnat”. La scurt timp, Casa Albă a distribuit pe platforma X imagini cu momentul în care președintele își pune semnătura pe document.

Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, l-au primit invitat pe Donald Trump la Versailles, la fostul palat regal din apropierea Parisului, după încheierea summitului G7.

Înainte de cină, preşedintele francez l-a însoţit într-un tur privat al complexului, care a inclus Sala Oglinzilor, o galerie dedicată Războiului de Independență al Statelor Unite și un concert în Capela Regală, în contextul în care în ultimele zile Donald Trump glumise pe seama fastului locului, spunând că Versailles are „mult aur, vreau să-l văd”.

→ Imaginea 1/3: Donald Trump și soții Macron la Versailles FOTO AFP

Momentul cel mai important al serii a venit, însă, în timpul cinei organizate la lumina lumânărilor în eleganta Galerie Inferioară, când Donald Trump și-a pus semnătura pe memorandumul de înțelegere destinat încheierii războiului din Orientul Mijlociu, notează apnew.

În materialele video distribuite ulterior a fost suprins momentul în care Emmanuel Macron exclamă entuziasmat „Bravo!”, în timp ce îl aplaudă pe Donald Trump care înmânează documentul și cele două stilouri secretarului de stat Marco Rubio.

După ce a dat mâna cu şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, şi apoi cu Donald Trump, Emmanuel Macron adaugat în engleză: „Good job... Great job”.

Președintele francez disrtibuit, la rândul său, mesaj publicat pe X, unde a apreciat semnarea acordului și efectele pe care le-ar putea avea în regiune.

„Acest acord deschide calea către o pace durabilă şi permite redeschiderea strâmtorii Ormuz”, a scris ulterior preşedintele francez pe X. „Este un pas important în direcţia bună pentru compatrioţii noştri, care va permite în curând o scădere a preţurilor la energie”, a precizat el.

Întrebat, la finalul serii, dacă Franța va continua să se implice în discuțiile legate de aplicarea acordului, Emmanuel Macron a spus că Parisul își va păstra rolul de mediator și va încerca să contribuie la găsirea unor compromisuri.

El a amintit experiența Franței în discuţiile legate de programul nuclear iranian și de regimul sancțiunilor internaționale, dar a insistat că, dincolo de toate aceste aspecte, semnarea documentului reprezintă un motiv de optimism.

La cină au participat aproximativ 30 de invitați, printre care Bernard Arnault, șeful grupului LVMH, și Patrick Pouyanné, directorul executiv al TotalEnergies.

În timpul vizitei sale la Palatul Versailles, Donald Trump a participat și la o convorbire telefonică la care au luat parte Emmanuel Macron și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unor oficiali francezi.