Poziția UDMR față de moțiunea de cenzură. Cseke Attila respinge orice asociere cu AUR

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat luni că UDMR nu va susține moțiunea de cenzură care urmează să fie depusă în Parlament împotriva Cabinetului condus de Ilie Bolojan. Acesta a subliniat că formațiunea sa va vota împotriva acestui demers și a reiterat poziția UDMR de a nu colabora, sub nicio formă, cu AUR la guvernare.

„Opoziţia de astăzi din Parlament înţeleg că doreşte să introducă o moţiune. Este o prerogativă constituţională a oricărei opoziţii şi vedem procedural ce se va întâmpla când se introduce, când se supune votului, UDMR nu va vota această moţiune. Ceea ce este sigur este că UDMR nu poate fi cu o susţinere AUR la guvernare. Asta am spus-o şi o reiterăm din nou”, a declarat Cseke Attila, la preluarea portofoliului Sănătăţii, după demisia lui Alexandru Rogobete, conform TVR Info.

Acesta a insistat că partidul pe care îl reprezintă nu poate face parte dintr-un executiv susținut „instituțional” de AUR, reafirmând că UDMR va vota împotriva moțiunii de cenzură.

PSD și AUR depun o moțiune comună împotriva Guvernului Bolojan

Declarațiile vin în contextul în care PSD și AUR au anunțat luni, 27 aprilie, inițierea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Potrivit liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, cele două formațiuni au demarat deja redactarea documentului, care ar urma să fie depus în Parlament și dezbătut la începutul lunii mai.

„Noi vă anunțăm că am declanșat demersul tehnic de a scrie moțiunea. Am stabilit să avem o moțiune comună. Realizăm un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă în Parlament. Aceasta va fi dezbătută la începutul lunii mai, în vederea demiterii Guvernului Bolojan. Nu e niciun pact cu PSD, e o colaborare pentru a nu face două moțiuni și să cadă amândouă”, a explicat Peiu.

La rândul său, reprezentantul PSD, Marian Neacșu, a lansat un apel către parlamentari pentru a contribui la textul moțiunii și pentru a susține demersul prin vot.

În acest moment, liderii PSD și AUR nu au discutat concret despre formarea unei majorități parlamentare sau despre un posibil guvern comun.