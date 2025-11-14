search
Portret de candidat. Dan Cristian Popescu, candidatul independent cu biografie politică bogată și studii în Rusia

0
0
Publicat:

Dan Cristian Popescu, consilier general PSD și candidat independent la Primăria Capitalei, vorbește limba rusă după șapte luni petrecute în Rusia. Propune taxă de acces auto în București, reguli noi pentru trafic și măsuri privind educația și incluziunea. În sondaje este la categoria „alții”.

Dan Cristian Popescu. Foto: Arhiva Adevărul
Dan Cristian Popescu. Foto: Arhiva Adevărul

Alegerile pentru Primăria Municipiului București din 7 decembrie 2025 aduc în fața cetățenilor o listă de candidați independenți sau susținuți de partide mai mici sau mai mari.

Printre aceștia se află și Dan Cristian Popescu, consilier general PSD, fost viceprimar al Sectorului 2 și fost deputat. Și-a anunțat candidatura ca independent, cu promisiunea că nu va solicita decontarea cheltuielilor de campanie din bani publici.

În ultimul deceniu a trecut pe la mai multe partide, inclusiv PSD, partid pe listele căruia a obținut un mandat de deputat în 2020.

Traseu politic extins, marcat de schimbări succesive de partid

Popescu își leagă începuturile politice de atmosfera anilor 1989–1990, când a participat la proteste și la acțiunile din Piața Universității. A intrat în PNL în 1990, apoi s a mutat în PNȚCD, unde a avut funcții în organizațiile de tineret și unde l-a cunoscut pe Corneliu Coposu. Ulterior a devenit vicepreședinte al European Democrat Students, organizația de tineret a Partidului Popular European.

După o perioadă mai puțin activă politic între 2004 și 2009, a preluat conducerea PNL Sector 2. În 2012 a fost exclus din PNL și a intrat în Forța Civică, devenind vicepreședinte al partidului. În același an a câștigat primul mandat de deputat pe listele Alianței România Dreaptă, într un context în care PDL, PNL și Forța Civică formau o alianță electorală.

A revenit în PNL după fuziunea PDL-PNL, însă în 2020 a plecat în PSD, partid cu care a candidat pentru Camera Deputaților.

Traseul politic al lui Dan Cristian Popescu este marcat de schimbări succesive de partid și de conflicte interne. În perioada în care a activat în PSD, Popescu a avut poziții critice față de conducerea partidului. În martie 2025 a atacat public deciziile premierului Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook, acuzându-l că a fost principalul beneficiar al anulării alegerilor și că a păstrat controlul unui partid pe care, în opinia sa, îl conduce într-o direcție greșită.

Popescu a susținut că interzicerea unei candidaturi a fost decisă de reprezentanți ai coaliției de guvernare în instituțiile electorale și că cei implicați vor răspunde penal în timp.

Aceste critici se înscriu în seria de nemulțumiri exprimate de Popescu în ultimele luni, când a reproșat partidului decizii interne și modul de gestionare a unor situații administrative.

În trecut, Popescu a fost apropiat de Gabriela Firea, iar în perioada în care PSD negocia funcțiile din Capitală i s-a promis poziția de viceprimar general. Înțelegerea nu s-a materializat, iar susținerea s-a mutat către Adrian Vigheciu.

Popescu și-a obținut primul mandat de parlamentar pe lista PNL, apoi a migrat către PSD, pe listele căruia a câștigat un al doilea mandat. 

Viceprimar al Sectorului 2 între 2016 și 2020

Popescu a fost viceprimar al Sectorului 2 între 2016 și 2020, mandat în care a fost implicat în proiecte de infrastructură, programe pentru școli, modernizarea lifturilor vechi, extinderea utilizării vehiculelor electrice în administrație, investiții în servicii publice și în discuții privind un eventual stadion pentru Dinamo.

Tot în acea perioadă a avut vizibilitate în presa locală și națională, fiind invitat constant în dezbateri despre trafic, dezvoltare urbană și situația administrativă din București.

În 2024 a devenit consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Propunerile recente ale consilierului general. Taxe de acces și reguli noi pentru trafic

În ultimele luni, Popescu a depus două proiecte majore în Consiliul General. Primul introduce o taxă de 3,5 euro pentru vehiculele neînmatriculate în București sau Ilfov care circulă în oraș. Proiectul include tarife diferențiate pentru una, șapte, treizeci de zile sau un an, cu valori distincte pentru autoturisme, autoutilitare, microbuze și autocare. Plata ar urma să fie efectuată online, prin SMS sau la puncte autorizate, iar verificarea s-ar realiza prin camere automate.

Citește și: Portret de candidat. Cine este Ana Ciceală, fostul consilier general care vrea să conducă Primăria Capitalei

Sunt propuse excepții pentru vehiculele serviciilor de urgență, cele diplomatice, autovehiculele electrice și mașinile aparținând persoanelor cu handicap. Fondurile colectate ar fi direcționate către proiecte de mobilitate durabilă și măsuri anti-poluare.

Al doilea proiect prevede posibilitatea ca mașinile cu patru pasageri să poată circula pe benzile dedicate mijloacelor de transport public. Propunerea urmărește scăderea numărului de vehicule cu un singur ocupant și creșterea eficienței utilizării infrastructurii existente.

În explicațiile depuse la Primărie, Popescu invocă date din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov, precum și indicatori de trafic și poluare care arată nivelul ridicat de congestionare în Capitală. În opinia sa, măsura ar stimula și reînmatricularea vehiculelor în București, ceea ce ar crește încasările din impozite auto la nivel local.

În spațiul public, Popescu a vorbit și despre reprezentarea persoanelor cu dizabilități în administrația Capitalei. A anunțat că, în cazul în care ar ajunge primar, ar include în echipa sa un consilier personal provenit din comunitatea persoanelor cu dizabilități, pentru ca deciziile privind accesibilitatea, mobilitatea, educația și alte servicii publice să fie influențate de experiențe directe. A criticat și întârzierile cu care se plătește în prezent stimulentul acordat persoanelor cu dizabilități, susținând că administrația trebuie să îl achite la zi.

Inițiative în educație

Într-o postare recentă a afirmat că toate școlile bucureștene trebuie să atingă același standard minim de dotare, astfel încât fiecare copil să aibă acces la condiții similare de studiu. Susține introducerea uniformelor școlare la nivelul tuturor unităților de învățământ, deși această decizie nu intră în competența Primarului General. Propune și testarea antidrog periodică în licee.

Educație, experiență internațională și activitate profesională

Studiile prezentate în fișiere arată un profil educațional foarte extins. Popescu este absolvent al Colegiului Sfântul Sava și al Facultății de Matematică. A urmat studii postuniversitare în științe politice și administrație publică la George Washington University și programe de management public la Academia de Studii Economice. A obținut un doctorat în economie în 2015.

A urmat cursuri de diplomație, securitate internațională și științe militare la Colegiul Național de Apărare, Institutul Diplomatic Român și Academia Națională de Informații. CV-ul menționează explicit că vorbește engleză, franceză și spaniolă, că are un nivel de cunoaștere a limbii ruse și că a petrecut șapte luni în Rusia.

În activitatea profesională a lucrat ca director în companii din domeniul publicității outdoor și media. A condus Eurotrust Construct, News Outdoor Romania și Imperial Media până la intrarea în Parlament.

Citește și: Portret de candidat. Cine e Makaveli, vedeta de pe TikTok ajunsă „de la stradă la Parlament”

Avere 

În declarațiile de avere depuse în ultimii ani, Dan Cristian Popescu figurează cu un portofoliu extins de proprietăți și bunuri. Deține nouă conturi bancare, o mașină Lexus fabricată în 2021, două terenuri în Frumușani și Dascălu și nouă apartamente, dintre care șase în București, unul în Ștefăneștii de Jos și două în Florida, Statele Unite. Mai are o casă de 104 metri pătrați, construită în 2008, spații comerciale de aproximativ 110 metri pătrați și patru terenuri în județul Călărași, trei în proprietate integrală și unul în coproprietate.

În categoria bunurilor de valoare declară bijuterii estimate la 150.000 de euro, obiecte de artă și cult de aproximativ 25.000 de euro și ceasuri în valoare de 53.000 de euro.

Popescu a anunțat că nu va solicita rambursări de la buget în această campanie.

Poziția sa în sondaje

În sondajele publicate în ultimele săptămâni, Popescu nu apare între candidații creditați cu scoruri individuale. Este inclus la categoria „alții”, unde procentele însumate nu depășesc 2%.

Clasamentele sunt dominate de Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, candidații care se regăsesc constant în top trei, urmați de Anca Alexandrescu, Vlad Gheorghe, Ana Ciceală, Virgil Zidaru și Liviu Negoiță.

