Primarul Sectorului 2 a refuzat să se testeze antidrog la propunerea lui Marian „Ceaușescu”: „Bășcălie de Tiktok”

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, spune că a declinat propunerea activistul Marian Moroșanu, zis ”Ceaușescu”, pentru a efectua un test antidrog, după modelul primarului de la Sectorul 4.

După primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, activistul Marian Moroșanu, zis ”Ceaușescu” l-a provocat și pe Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, pentru a efectua un test antidrog.

Dar că spre deosebire de Băluță, social democratul Hopincă a refuzat categoric testul, considerându-l o ”distracție mediatică”.

„Mi-a scris Marian Ceaușescu, spunându-mi că vrea să vină la primărie să facem un test antidrog. I-am spus nu. Refuz și voi refuza acest tip de “distracție mediatică” a căror subiecte, cu sau fără voie, devin oamenii politici. Subiectele serioase au nevoie de abordări serioase, nu de bășcălie de Tiktok. De aceea am și inițiat proiecte importante pentru lupta împotriva consumului de droguri, cum e noul Centru de reabilitare antidrog din cartierul Tei. E un subiect de maxim interes pentru mine și pentru comunitate. Sunt Primarul Sectorului 2. Cetățenii au alte așteptări de la mine, nu să mă ocup de provocările de pe rețelele de socializare. Ce facem? Maine ne turnăm gheață în cap și joi vine Marian cu mine în dulap să facem GRWM? Pe bune?”, a scris Hopincă pe Facebook.

Săptămâna trecută, Daniel Băluță a mers la Spitalul „Bagdasar-Arseni” pentru a efectua un test antidrog, după ce un test rapid făcut anterior de activistul Marian Moroșanu indicase un rezultat pozitiv la marijuana.

Rezultatul a fost negativ. „Important este să nu judecăm pe nimeni până când nu avem confirmări. Este foarte important pentru toți să nu consume substanțe psihoactive”, a declarat Băluță.