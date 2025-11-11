search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Portret de candidat. Cine este Ana Ciceală, fostul consilier general care vrea să conducă Primăria Capitalei

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Ana Ciceală și-a anunțat încă din luna iulie intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. Are în spate susținerea a două partide, dar ambele la început de drum, chiar cu un eșec electoral în ultimele alegeri. 

Ana Ciceală

Candidatura sa este susținută de Partidul SENS (Partidul pentru „Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate) și USR.PDF (Uniunea pentru Reforma Statului). SENS a candidat anul trecut la alegerile parlamentare, însă nu a reușit să treacă pragul de 5% pentru a intra în Parlament. 

Legături cu lumea politică

Potrivit paginii sale de Linkedin, a fost manager de proiect la Asociația Salvați Bucureștiul (2015-2016) și consilier general al Municipiului București (2016 – 2024).

Ciceală este unul dintre cei patru candidați apropiați actualului președinte Nicușor Dan. Ea este astăzi cunoscută pentru procesul USR împotriva fostei primărițe Gabriela Firea privind companiile înființate de aceasta. 

Pregătire și experiență

Ana Ciceală are o diplomă de licență în Filosofie politică şi morală, obținută la Facultatea de Filosofie a Universității din București. 

Din 2013 și pănă în 2014 a fost manager de proiect la Accenture. În perioada 2007-2013 a lucrat ca Manager Tranzacții, iar din 2006 și până în 2007 a lucrat la HR în cadrul Phillip Morris.  

Avere

Potrivit declarației de avere din 2024, are un apartament cumpărat în 2011, în București, de 50 de metri pătrați. În document a mai trecut daruri de botez în valoare de 1100 și 5000 de euro. 

Indemnizația de consilier general i-a adus 16.400 de lei și a mai câștigat 470 de lei dintr-un contract de drepturi de autor. A trecut și venituri dintr-o chiere în valoare de 17.799 de lei.

Șanse în cursa pentru Primăria Capitalei

Ana Ciceală s-a regăsit în ultimele luni în sondajele pentru Primăria Bucureștiului pe ultimele locuri, cu șanse mici. Într-un sondaj Avangarde (casă susținută de sociologul Marius Pieleanu), aceasta este clasată pe locul 7, cu 3%.

