Video George Burcea, iritat de o întrebare privind finanțarea campaniei la Primăria Capitalei: „Nu-mi dă mama mie bani să candidez”

Actorul George Burcea, candidat al Partidului Oamenilor Tineri (POT) la Primăria București, a avut un schimb tensionat de replici în timpul unui podcast politic, după ce a fost întrebat despre sursa banilor pentru campania sa electorală.

Vizibil deranjat, George Burcea a evitat să ofere informații clare moderatorului Hotnews despre bugetul de campanie sau despre proveniența fondurilor:

Cine mă finanţează pe mine? Personal? Credeţi că-mi dă mama bani? Întrebaţi preşedintele Anamaria (Gavrilă, preşedinta POT, n.r.) pentru detalii, să vă explice mai bine. Nu-mi dă mama mie bani să candidez.

Actorul a subliniat că nu are acces direct la fondurile formațiunii politice și că finanțarea campaniei sale este gestionată integral de partid:

„Nu mă întrebaţi pe mine acest aspect, pentru că nu sunt în măsură să răspund. Nu e problema mea de unde sunt banii. Banii? Eu n-am treabă cu banii. Am eu treabă cu banii partidului?”

George Burcea, care și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei în urmă cu două săptămâni, a spus că decizia sa a fost influențată de apropierea dintre POT și Călin Georgescu:

„Da, a fost un factor. Știm ce s-a întâmplat anul trecut, cum milioane de români au dorit schimbarea. Domnul Georgescu nu era parte din sistem, era din afara sistemului. Anularea voturilor, cea mai mare greșeală de după comunism.”

Întrebat ce îl diferențiază de candidata AUR, Anca Alexandrescu, Burcea a spus că el „nu are trecut politic”, spre deosebire de aceasta.

Candidatul POT nu a putut preciza nici suma totală pe care o va cheltui până la alegeri, în timp ce alte partide și-au anunțat deja bugetele. De exemplu, campania lui Ciprian Ciucu (PNL) pentru Primăria Capitalei va costa aproximativ 600.000 de euro.

Conform legislației, orice candidat care obține peste 3% din voturi poate cere Autorității Electorale Permanente (AEP) decontarea cheltuielilor de campanie.

George Burcea poate depune oficial candidatura până pe 17 noiembrie 2025, iar campania electorală pentru alegerile locale din București începe pe 22 noiembrie 2025. Alegerile vor fi pe 7 decembrie.

Statul român rambursează anual sute de milioane de lei partidelor și candidaților. În 2024, un an cu patru runde de alegeri, cheltuielile totale au ajuns la aproape un miliard de lei, potrivit unui raport al Expert Forum, din care 446,6 milioane de lei au reprezentat rambursări ale cheltuielilor electorale.