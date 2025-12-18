Nicușor Dan, despre propunerile USR pentru Apărare și Economie: „Sunt oameni în care am încredere”

Președintele Nicușor Dan a declarat că are încredere în Radu Miruță și Irineu Darău, propuși de USR pentru portofoliile Apărării și Economiei, subliniind că ambii sunt oameni pe care se bazează.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, joi, dacă USR l-a consultat înainte de a-l propune pe Radu Miruță pentru funcția de ministru al Apărării.

În răspunsul său, șeful statului a afirmat clar că are încredere în ambele nominalizări făcute de USR. „Și pentru domnul Miruță, și pentru domnul Darău. Sunt oameni în care am încredere”, a declarat Nicușor Dan, potrivit News.ro.

Propunerile USR pentru cele două ministere urmează să fie analizate și validate vineri, în cadrul Comitetului Politic al partidului. USR îl propune pe Radu Miruță pentru Ministerul Apărării și pe Irineu Darău pentru Ministerul Economiei.

În prezent, Radu Miruță ocupă funcția de ministru al Economiei și este, totodată, ministru interimar al Apărării, după demisia lui Ionuț Moșteanu.