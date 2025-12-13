search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ponta cere Recorder o investigație despre capturarea Justiției: „Mama mea merită o hârtie care să spună adevărul”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul premier Victor Ponta cere jurnaliștilor de la Recorder să realizeze un reportaj despre ceea ce el numește „capturarea Justiției” în România. Acesta afirmă că deține documente și probe care arată blocaje de ani de zile în dosare penale și lipsa răspunderii magistraților implicați.

Fostul premier Victor Ponta FOTO: FB
Fostul premier Victor Ponta FOTO: FB

„Am și eu câteva exemple clare și semnificative despre cum Justiția și Dreptatea pot fi capturate în România timp de 11 ani și vreau să le dezvălui opiniei publice”, a declarat Ponta.

Acesta spune că și-ar dori ca jurnaliștii de la Recorder să realizeze un material pornind de la informațiile pe care le cunoaște direct. „Dacă Alex Nedea și echipa Recorder ar veni la mine, sunt pregătit cu date care arată cum o anumită parte din Justiție este într-adevăr capturată. Sunt convins că jurnaliștii pot verifica și confirma faptele și că acest fenomen este extrem de grav pentru societatea românească”, a adăugat fostul prim-ministru.

„Cumnatul meu a murit fără să primească vreodată un verdict”

Victor Ponta face referire, în primul rând, la un dosar deschis în februarie 2015, în care a fost implicat cumnatul său, Cristian Hertanu. Potrivit acestuia, Hertanu a fost arestat preventiv la propunerea DNA, instituție condusă la acel moment de Laura Codruța Kövesi, iar mama și sora sa au fost aduse cu mandat la DNA Ploiești, la ordinul procurorului DNA Negulescu.

„Au trecut 11 ani, iar dosarul nu a primit nicio soluție din partea DNA – este în continuare ‘în lucru’”, susține Ponta.

Potrivit fostului premier, cumnatul său a decedat în urmă cu aproape doi ani, fără ca familia să fi primit o decizie oficială.

„Cumnatul meu a decedat de aproape doi ani, dar nici până azi familia lui nu a primit o decizie de la procurorul care instrumentează cauza. Mama mea are 83 de ani și sunt convins că merită să primească, cât este încă în viață, măcar o hârtie oficială în care să se confirme că tot ce a fost în urmă cu 11 ani a fost un abuz judiciar”, afirmă fostul premier.

Ponta mai arată că nicio instanță nu a analizat vreodată acest dosar și că expertiza judiciară solicitată de DNA ar fi concluzionat oficial că nu există prejudiciu.

Dacă a intervenit cumva prescripția, în niciun caz nu este vina celui cercetat, abuzat și, din păcate, decedat fără a primi un verdict”, spune el. 

Un alt exemplu invocat de Victor Ponta este propriul dosar penal, deschis în luna mai 2015, pe când era prim-ministru în funcție.

Am fost inculpat de către DNA, instituție condusă pe atunci de Laura Codruța Kövesi. Dosarul a fost instrumentat de procurorul Jean Uncheșelu, astăzi procuror la Parchetul European”, a declarat acesta.

„Achitat unanim, dar am așteptat opt ani verdictul”

Fostul premier susține că nu a invocat niciodată prescripția răspunderii penale și nu a folosit modificări legislative sau decizii ale Curții Constituționale, solicitând doar judecarea rapidă a cauzei.

Citește și: Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder, renunță la robă. Cererea făcută la CSM

„Trei judecători din completul de fond și cinci judecători din completul de apel au decis în unanimitate achitarea mea pentru că fapta nu există”, afirmă Ponta.

Victor Ponta susține că soluția finală în apel a fost întârziată semnificativ din cauza demersurilor făcute de judecătorul care a instrumentat cauza.

„Din păcate, soluția finală în apel a întârziat cinci ani pentru că judecătorul Ionuț Matei (azi pensionar special) a solicitat mai întâi sesizarea CJUE, apoi s-a pensionat. În loc să primesc soluția într-un termen rezonabil, așa cum prevede CEDO, prin acțiunile judecătorului Ionuț Matei am așteptat opt ani verdictul –o metodă care este pe bună dreptate extrem de criticată în reportajul Recorder și de oamenii care au luat poziție”, a declarat fostul premier.

După finalizarea procesului, Victor Ponta a deschis o acțiune în răspundere civilă împotriva procurorului care a instrumentat dosarul.

„Din păcate, judecătoarea de la Tribunalul București a decis, în mod greșit – în opinia mea –, să il “scape” pe procurorul vinovat si sa îmi acorde despăgubiri în suma de 100.000 lei din bugetul public (adică din taxele și impozitele plătite de români). 

„Judecătoarea de la Tribunalul București a decis, în mod greșit – în opinia mea – să îl <scape> pe procurorul vinovat și să îmi acorde despăgubiri de 100.000 de lei din bugetul public. Protejarea ilegală a unui procuror care a greșit grav, de către un judecător, si acordarea tuturor despăgubirilor legale de la Buget (de la gura unui copil flamand- cum ar spune doamna vicepremier Oana Gheorghiu) reprezintă o dovadă clară că Justitia functioneaza gresit in cazurile de raspundere civila a magistratilor”, afirmă fostul premier, apreciind că acest lucru demonstrează, că „justiția funcționează greșit în cazurile de răspundere civilă a magistraților”.

Ponta: „Magistrații care au greșit grav sunt protejați de sistem”

Ponta mai susține că procurorii și judecătorii implicați în dosare politice în perioada 2014–2018 nu au fost sancționați, mulți dintre ei fiind în prezent angajați ai Parchetului European sau pensionari beneficiari de pensii speciale. 

Citește și: Scandal fără precedent în justiție, cu efecte pe termen lung. „Ca să avem o dezbatere corectă, trebuie să plecăm de la ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani”

„Niciunul nu a fost sancționat și niciunul nu a plătit vreodată vreo despăgubire. Consider că această protecție acordată magistraților care au greșit și au afectat grav drepturile și libertățile fundamentale ale unor cetățeni români reprezintă o gravă disfuncționalitate a sistemului de justiție”, a spus Ponta.

În final, Victor Ponta spune că apreciază profesionalismul jurnaliștilor de la Recorder, dar susține că există „o suspiciune rezonabilă” că este prezentat doar un anumit punct de vedere.

„M-aș bucura dacă echipa Recorder ar fi de acord să realizeze un reportaj despre elementele prezentate de mine mai sus. Sunt dispus să pariez cu Alex Nedea că un asemenea reportaj ar înregistra un număr record de vizualizări”, a afirmt fostul premier.

Ponta și-a încheiat postarea spunând că este pregătit cu „toate probele și documentele necesare”. În cazul în care Recorder nu va realiza materialul, își asumă să angajeze o echipă de jurnaliști care să documenteze aceste aspecte.

„Aștept cu mare încredere si sunt pregătit cu toate probele si documentele necesare! Dacă totusi echipa Recorder nu va avea dorinta sau timpul necesar pentru a prezenta și aceste aspecte atat de importante si grave privind problemele din Justitie îmi asum să angajez eu o echipa de jurnaliști, la fel de bine pregătiti profesional, care să realizeze acest material!”, a concluzionat Victor Ponta. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
gandul.ro
image
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
mediafax.ro
image
Starul din sport care și-a cheltuit primul milion de dolari în 45 de minute. Pe ce a aruncat banii și ce mesaj i-a dat banca
fanatik.ro
image
Verdict pentru ofițerul de contrainformații care a împușcat primii revoluționari la Timișoara, în decembrie 1989. Vasile Joițoiu, confirmat „securist” după 36 de ani
libertatea.ro
image
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Măsuri de urgenţă la Spitalul de Pediatrie din Iaşi: Internări sistate şi apă oprită, din cauza unei bacterii
observatornews.ro
image
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
cancan.ro
image
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
prosport.ro
image
Cutremure succesive în România: unul s-a produs într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut
playtech.ro
image
Giovanni Becali a făcut top 5 transferuri din SuperLiga: trei sunt de la FCSB! „Am adus ofertă de 2,5 milioane de euro pe Târnovanu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Imagini reprobabile: fanii lui Feyenoord au făcut praf un apartament din București, cu zâmbetul pe buze
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Povestea celui mai tânăr primar al Bucureștiului. Care au fost proiectele cu care a impresionat
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
Filmul de Crăciun care face senzație pe Netflix. A ajuns deja în topul preferințelor din România
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”

OK! Magazine

image
Anunț crucial de la Palat. Mărturisirea Regelui Charles despre cancerul său: cea mai "grea" declarație de până acum

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică