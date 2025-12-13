Ponta cere Recorder o investigație despre capturarea Justiției: „Mama mea merită o hârtie care să spună adevărul”

Fostul premier Victor Ponta cere jurnaliștilor de la Recorder să realizeze un reportaj despre ceea ce el numește „capturarea Justiției” în România. Acesta afirmă că deține documente și probe care arată blocaje de ani de zile în dosare penale și lipsa răspunderii magistraților implicați.

„Am și eu câteva exemple clare și semnificative despre cum Justiția și Dreptatea pot fi capturate în România timp de 11 ani și vreau să le dezvălui opiniei publice”, a declarat Ponta.

Acesta spune că și-ar dori ca jurnaliștii de la Recorder să realizeze un material pornind de la informațiile pe care le cunoaște direct. „Dacă Alex Nedea și echipa Recorder ar veni la mine, sunt pregătit cu date care arată cum o anumită parte din Justiție este într-adevăr capturată. Sunt convins că jurnaliștii pot verifica și confirma faptele și că acest fenomen este extrem de grav pentru societatea românească”, a adăugat fostul prim-ministru.

„Cumnatul meu a murit fără să primească vreodată un verdict”

Victor Ponta face referire, în primul rând, la un dosar deschis în februarie 2015, în care a fost implicat cumnatul său, Cristian Hertanu. Potrivit acestuia, Hertanu a fost arestat preventiv la propunerea DNA, instituție condusă la acel moment de Laura Codruța Kövesi, iar mama și sora sa au fost aduse cu mandat la DNA Ploiești, la ordinul procurorului DNA Negulescu.

„Au trecut 11 ani, iar dosarul nu a primit nicio soluție din partea DNA – este în continuare ‘în lucru’”, susține Ponta.

Potrivit fostului premier, cumnatul său a decedat în urmă cu aproape doi ani, fără ca familia să fi primit o decizie oficială.

„Cumnatul meu a decedat de aproape doi ani, dar nici până azi familia lui nu a primit o decizie de la procurorul care instrumentează cauza. Mama mea are 83 de ani și sunt convins că merită să primească, cât este încă în viață, măcar o hârtie oficială în care să se confirme că tot ce a fost în urmă cu 11 ani a fost un abuz judiciar”, afirmă fostul premier.

Ponta mai arată că nicio instanță nu a analizat vreodată acest dosar și că expertiza judiciară solicitată de DNA ar fi concluzionat oficial că nu există prejudiciu.

„Dacă a intervenit cumva prescripția, în niciun caz nu este vina celui cercetat, abuzat și, din păcate, decedat fără a primi un verdict”, spune el.

Un alt exemplu invocat de Victor Ponta este propriul dosar penal, deschis în luna mai 2015, pe când era prim-ministru în funcție.

„Am fost inculpat de către DNA, instituție condusă pe atunci de Laura Codruța Kövesi. Dosarul a fost instrumentat de procurorul Jean Uncheșelu, astăzi procuror la Parchetul European”, a declarat acesta.

„Achitat unanim, dar am așteptat opt ani verdictul”

Fostul premier susține că nu a invocat niciodată prescripția răspunderii penale și nu a folosit modificări legislative sau decizii ale Curții Constituționale, solicitând doar judecarea rapidă a cauzei.

„Trei judecători din completul de fond și cinci judecători din completul de apel au decis în unanimitate achitarea mea pentru că fapta nu există”, afirmă Ponta.

Victor Ponta susține că soluția finală în apel a fost întârziată semnificativ din cauza demersurilor făcute de judecătorul care a instrumentat cauza.

„Din păcate, soluția finală în apel a întârziat cinci ani pentru că judecătorul Ionuț Matei (azi pensionar special) a solicitat mai întâi sesizarea CJUE, apoi s-a pensionat. În loc să primesc soluția într-un termen rezonabil, așa cum prevede CEDO, prin acțiunile judecătorului Ionuț Matei am așteptat opt ani verdictul –o metodă care este pe bună dreptate extrem de criticată în reportajul Recorder și de oamenii care au luat poziție”, a declarat fostul premier.

După finalizarea procesului, Victor Ponta a deschis o acțiune în răspundere civilă împotriva procurorului care a instrumentat dosarul.

„Din păcate, judecătoarea de la Tribunalul București a decis, în mod greșit – în opinia mea –, să il “scape” pe procurorul vinovat si sa îmi acorde despăgubiri în suma de 100.000 lei din bugetul public (adică din taxele și impozitele plătite de români).

„Judecătoarea de la Tribunalul București a decis, în mod greșit – în opinia mea – să îl <scape> pe procurorul vinovat și să îmi acorde despăgubiri de 100.000 de lei din bugetul public. Protejarea ilegală a unui procuror care a greșit grav, de către un judecător, si acordarea tuturor despăgubirilor legale de la Buget (de la gura unui copil flamand- cum ar spune doamna vicepremier Oana Gheorghiu) reprezintă o dovadă clară că Justitia functioneaza gresit in cazurile de raspundere civila a magistratilor”, afirmă fostul premier, apreciind că acest lucru demonstrează, că „justiția funcționează greșit în cazurile de răspundere civilă a magistraților”.

Ponta: „Magistrații care au greșit grav sunt protejați de sistem”

Ponta mai susține că procurorii și judecătorii implicați în dosare politice în perioada 2014–2018 nu au fost sancționați, mulți dintre ei fiind în prezent angajați ai Parchetului European sau pensionari beneficiari de pensii speciale.

„Niciunul nu a fost sancționat și niciunul nu a plătit vreodată vreo despăgubire. Consider că această protecție acordată magistraților care au greșit și au afectat grav drepturile și libertățile fundamentale ale unor cetățeni români reprezintă o gravă disfuncționalitate a sistemului de justiție”, a spus Ponta.

În final, Victor Ponta spune că apreciază profesionalismul jurnaliștilor de la Recorder, dar susține că există „o suspiciune rezonabilă” că este prezentat doar un anumit punct de vedere.

„M-aș bucura dacă echipa Recorder ar fi de acord să realizeze un reportaj despre elementele prezentate de mine mai sus. Sunt dispus să pariez cu Alex Nedea că un asemenea reportaj ar înregistra un număr record de vizualizări”, a afirmt fostul premier.

Ponta și-a încheiat postarea spunând că este pregătit cu „toate probele și documentele necesare”. În cazul în care Recorder nu va realiza materialul, își asumă să angajeze o echipă de jurnaliști care să documenteze aceste aspecte.

„Aștept cu mare încredere si sunt pregătit cu toate probele si documentele necesare! Dacă totusi echipa Recorder nu va avea dorinta sau timpul necesar pentru a prezenta și aceste aspecte atat de importante si grave privind problemele din Justitie îmi asum să angajez eu o echipa de jurnaliști, la fel de bine pregătiti profesional, care să realizeze acest material!”, a concluzionat Victor Ponta.