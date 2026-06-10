Lista miniștrilor viitorului Guvern. Ce nume propune Eugen Tomac: „Nicio persoană nu este de neînlocuit”

Premierul desemnat Eugen Tomac a finalizat lista viitorilor miniștri, după mai multe zile de negocieri și consultări politice, iar noul Cabinet include nume din administrație, diplomație, mediul academic și zona politică.

O parte dintre numele din listă au fost vehiculate încă de ieri pe surse, însă astăzi au fost completate ultimele propuneri, în contextul în care premierul desemnat a anunțat că dorește mai multe opțiuni pentru fiecare minister înainte de a lua decizia finală.

Lista miniștrilor, potrivit informațiilor Digi24:

Ministerul Afacerilor Interne – Trifan Tiberiu (fost secretar de stat în MAI în Guvernul Cioloș, în prezent consul al României la Madrid)

Ministerul Finanțelor – Bogdan Glăvan

Ministerul Justiției – Cosmin Soare Filatov (consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme constituționale)

Ministerul Sănătății – Șerban Dragoșlovescu (manager Spitalul Foișor)

Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu (secretar de stat în MAE, coordonator al aderării României la OCDE, fost ambasador la Paris)

Ministerul Educației – Sorin Costreie (consilier prezidențial pentru Educație și Cercetare)

Ministerul Culturii – Adrian Papahagi (fost candidat PDL, ulterior implicat în înființarea PMP, retras din politică)

Ministerul Muncii – Diana Morar (fost deputat PNL, fost secretar de stat la Ministerul Justiției)

Ministerul Dezvoltării – Vladimir Ionaș (sociolog)

Ministerul Economiei – Florin Duma

Ministerul Apărării – Dan Neculăescu (ambasadorul României la NATO)

Ministerul Energiei – Corina Popescu (fost director general Electrica și Transelectrica)

Ministerul Transporturilor – Ionuț Mașala (director economic CNAIR)

Ministerul Mediului – Teodor Dulceață (secretar general adjunct al ministerului în prezent)

Ministerul Agriculturii – Nicolae Istudor (rectorul ASE)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Carmen Moraru (secretar de stat în MIPE)

Premierul desemnat Eugen Tomac a reacționat la valul de speculații apărute în spațiul public potrivit cărora lista viitorului Guvern ar fi fost stabilită „în pădure”, cu influențe din zona serviciilor.

Întrebat într-o emisiune B1 TV cum comentează aceste acuzații, Tomac a respins categoric ideea și a răspuns ironic: „Nu practic sportul ăsta”.

„În pădure mă duc doar în weekend și când am timp cu copiii mei, deci nu practic sportul ăsta sub nicio formă”, a declarat acesta la B1 TV.

Premierul desemnat a vorbit și despre procesul de formare a echipei guvernamentale, precizând că este dispus să negocieze până în ultimul moment cu partidele implicate.

„Îmi doresc să merg la Palatul Victoria cu echipa pe care am propus-o, dar până în ziua depunerii programului de guvernare și a echipei, sunt dispus să discut oricând cu partidele și, acolo unde există exigențe bine justificate, să le analizăm. Aluzii sau insinuări nu sunt suficiente”, a mai spus Tomac.

Acesta a explicat și modul în care a fost alcătuită lista de miniștri, precizând că a apelat la recomandări din mai multe domenii profesionale și că nu a cunoscut personal toți candidații.

„Am solicitat asociațiilor patronale, medicilor, avocaților, tuturor categoriilor, să îmi propună persoane dispuse pentru o anumită perioadă de timp să-și părăsească activitatea și să vină în serviciul public”, a explicat premierul desemnat.

Totodată, Eugen Tomac a transmis și un mesaj de flexibilitate către partidele implicate în discuții.

„Nicio persoană propusă de mine nu este de neînlocuit”, a declarat premierul desemnat, susținând că este dispus să accepte modificări în structura viitorului guvern.

„Dar ce vreau să spun este următorul lucru, că acolo unde există nemulţumiri din partea partidelor cu privire la pregătirea sau capacitatea de a gestiona un minister propus de către o persoană sau alta din cabinetul pe care îl voi prezenta. Sunt dispus să discut”, a adăugat acesta.