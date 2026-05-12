PNL și USR se întâlnesc azi, înaintea consultărilor cu președintele de la Cotroceni

Conducerile grupurilor parlamentare PNL și USR se întâlnesc marți, 12 mai, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, în contextul în care președintele Nicușor Dan va avea, joi și vineri, la Palatul Cotroceni, consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern.

„Astăzi, la ora 16:00, va avea loc o întâlnire între conducerile grupurilor parlamentare PNL și USR. Întâlnirea va avea loc în biroul președintelui Senatului (P1)”, se arată într-un anunț de presă.

Amintim că, pe 7 mai, Ilie Bolojan, președintele PNL, și Dominic Fritz, liderul USR, au transmis un comunicat comun în care au anunțat începutul unei colaborări politice între cele două formațiuni, în urma tensiunilor generate pe scena politică de acțiunile PSD.

Potrivit documentului, răspunsul la „acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări” trebuie să fie cooperarea forțelor politice „reformiste și responsabile”.

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament, este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile. Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”, a transmis Ilie Bolojan.

PNL și USR au convenit să își coordoneze acțiunile inclusiv în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul comun.

Liderii celor două formațiuni au criticat ideea unei „false stabilități”, despre care afirmă că a fost folosită pentru a justifica blocarea reformelor și cheltuirea ineficientă a banului public.

„Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării”, au transmis cei doi lideri.

Ilie Bolojan a subliniat că această colaborare politică depășește interesele de partid:

„Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”.

Amintim că Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat luni, la Parlament, că numirea unui premier tehnocrat nu ar reprezenta o soluție viabilă pentru depășirea blocajului politic. În opinia sa, un astfel de model nu poate funcționa într-un guvern format din miniștri politici.