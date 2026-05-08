USR vrea să curețe România de pesedism: Au „tentacule” peste tot. Ce spune Fritz despre redesemnarea lui Bolojan ca premier

Dominic Fritz, liderul USR, a lansat vineri, 8 mai, critici dure la adresa PSD, afirmând că social-democrații și-au pierdut credibilitatea pro‑europeană în momentul în care au format o majoritate parlamentară alături de AUR. El a subliniat că USR își asumă misiunea de a „curăța România de pesedism”.

Președintele USR a reiterat, într-o conferința de presă, că partidul său exclude orice colaborare guvernamentală cu PSD:

„Aşa cum am anunţat, USR nu va mai intra într-o majoritate guvernamentală cu Partidul Social Democrat, din mai multe motive, dar în primul rând pentru că PSD, în momentul în care a făcut această majoritate cu AUR, nu mai poate fi considerat un partid care să-şi dorească să ţină România pe un drum de reforme şi un drum pro-european”.

Fritz a adăugat că orice pas politic viitor va fi coordonat împreună cu Ilie Bolojan și PNL, iar responsabilitatea formării unui nou guvern aparține celor care au „dărâmat guvernul reformist”.

Ce spune despre o posibilă nominalizare a lui Ilie Bolojan

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar putea fi propunerea comună de premier a PNL și USR, a respins ideea că ar exista discuții în acest sens:

„N-am discutat această variantă. Cum să zic, ar fi o ironie mare a sorţii. Dar chiar şi atunci înţelegeţi că o iresponsabilitate atât de mare pe care a comis-o PSD cu această moţiune de cenzură nu poate fi ştearsă”, a spus Dominic Fritz.

Liderul USR a acuzat PSD că a folosit constant o „majoritate de rezervă” cu AUR, invocând voturi anterioare comune.

„Problema nu este numele premierului, ci majoritatea”

Dominic Fritz a insistat că discuțiile despre un posibil premier sunt premature:

„Problema nu este numele, problema este majoritatea parlamentară, cine votează acest guvern şi încă o dată, momentan PSD trebuie să răspundă la această întrebare.”

Liderul USR a precizat că nu crede în șansele unui premier tehnocrat de a obține sprijin parlamentar.

USR pregătește un „program de curățenie” pentru 2028. Fritz: PSD are „tentacule peste tot în structura statului”

Dominic Fritz a afirmat că PSD trebuie să vină cu soluții în noul context politic creat chiar de social-democrați:

„Suntem într-o nouă realitate politică şi mă aştept de la PSD să vină cu soluţii bazate pe această nouă realitate pe care ei înşişi au creat-o”, a spus Fritz, criticând din nou moțiunea de cenzură votată de PSD și AUR, pe care a descris-o drept „antieuropeană și antireformistă”.

Dominic Fritz a vorbit și despre direcțiile strategice ale USR pentru următorii ani:

„Presupune dezvoltarea unui program de curăţenie pentru ţară, un program prin care politic, economic, curăţăm România de pesedism şi ne asumăm acest lucru şi asta e o provocare mare”.

Liderul USR a susținut că PSD are „tentacule peste tot în structura statului”, motiv pentru care opoziția trebuie să își unească forțele.