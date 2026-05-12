Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Avocatul Poporului contestă la CCR ordonanța de urgență adoptată după moțiune și acuză Guvernul de sfidare a Parlamentului

Avocatul Poporului, Renate Weber, a confirmat luni seară, la Sinteza Zilei, că va sesiza Curtea Constituțională în legătură cu ordonanța de urgență aflată pe ordinea de zi a Guvernului Bolojan la trei zile după moțiune.

Renate Weber, Avocatul Poporului FOTO: Shutterstock

Ordonanța are ca scop adaptarea cadrului legal pentru investițiile din industria de apărare și valorificarea oportunităților create de programul SAF a fost adoptată luni, 4 mai, cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură.

Avizul negativ al Consiliului Legislativ a ajuns la Guvern pe 5 mai, cu câteva minute înainte ca hotărârea Parlamentului, cu rezultatul votului la moțiune, să fie publicată în Monitorul Oficial.

Acest element a fost ulterior folosit pentru a argumenta că guvernul a adoptat în termen legal ordonanța, înainte să fie demis. Astfel, pe 8 mai, Cabinetul Bolojan, având statut interimar, a repus OUG pe ordinea de zi, susținând că nu readoptă actul, ci doar "ia act" de avizul negativ al Consiliului Legislativ.

Avocatul Poporului a decis să conteste la CCR Ordonanța, considerând-o sfidare la adresa Parlamentului.

”Constituția a prevăzut foarte clar atribuțiile pe care un guvern interimar le mai poate avea după ce a fost demis de către Parlament. Ori, noi ne trezim acum în această situație care, spun eu, este unică. Este adevărat că se face acolo un întreg artificiu ca să se spună că (ordonanța) nu a fost adoptată atunci, ci înainte. Nu e adevărat. Mai mult, nu se respectă nici textul constituțional cu privire la sesizarea Camerelor Parlamentului, pentru că doar Senatul este cel care a acceptat ca această ordonanță să îi fie trimisă înainte de publicarea în Monitorul Oficial. Deci, ordonanța oricum n-ar fi putut să fie trimisă la Monitorul Oficial. Sunt multe aspecte de neconstituționalitate, atât în ceea ce privește fondul unora din prevederile din ordonanță, cât și chestiunile procedurale. Mi se pare că este o datorie de onoare față de Constituție și de ideea de constituționalitate în România, să facem această sesizare la Curtea Constituțională. De ce să se facă acest lucru după ce a fost demis, ceea ce este chiar o sfidare la adresa Parlamentului?", a spus Renate Weber la Antena 3 CNN.

Ordonanță de urgență a fost repusă pe ordinea de zi după aviz negativ

Pe 8 mai, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern a fost repusă Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, adoptată inițial în ședința din 4 mai, pentru ca Executivul să ia act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ.

Guvernul precizează că măsura are caracter strict procedural și se realizează „conform art. 43 alin. (1) din HG 561/2009 coroborat cu art. 10 din Legea nr. 24/2000”, nefiind o readoptare a actului.

Ordonanța are ca scop adaptarea cadrului legal pentru investițiile din industria de apărare și valorificarea oportunităților create de programul SAFE, precum și protejarea activelor unor companii strategice.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis acu o săptămână prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cu toate acestea, actualul cabinet va rămâne la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului.  

Conform Constituției României, un cabinet demis gestionează exclusiv actele necesare pentru funcționarea zilnică a instituțiilor. Prerogativele puterii executive sunt restrânse drastic. Premierul Ilie Bolojan și miniștrii cabinetului său nu mai pot emite ordonanțe de urgență și nu au dreptul să propună proiecte de lege. Practic, capacitatea aparatului guvernamental de a implementa reforme structurale sau de a adopta decizii strategice dispare complet până la învestirea unui nou guvern cu puteri depline.

