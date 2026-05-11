Nicușor Dan chemă partidele la consultări oficiale săptămâna aceasta - SURSE

Președintele Nicușor Dan va avea, joi şi vineri, la Palatul Cotroceni, consultări oficiale cu toate partidele parlamentare în vederea formării unui nou guvern, au declarat luni, 11 mai, surse politice.

În privința viitorului Executiv, „toate scenariile" sunt luate în vedere, potrivit Agerpres.

Până în acest moment nu a fost însă prezentată ipoteza unei noi propuneri ca premier a liderului PNL, Ilie Bolojan, care în prezent este prim-ministru interimar, după adoptarea moțiunii de cenzură.

Potrivit surselor citate, indiferent de rezultatul consultărilor, președintele va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice şi îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs.

Amintim că luni, la Digi 24, Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a afirmat că că România ar putea avea un nou Executiv în foarte scurt timp.

Daniel Zamfir n-a putut indica o formulă politică exactă, dar a insistat că negocierile se poartă cu formațiunile „pro-occidentale” și că există „șanse foarte mari” ca un executiv cu „sprijin parlamentar consistent” să fie instalat la începutul săptămânii viitoare. El a amintit și schimbările bruște de poziție din trecut, subliniind că în politică „niciodată nu spui niciodată”.

De cealaltă parte, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL a precizar că nu are confirmări privind discuții între cele două partide.

„Nu, nu dețin o asemenea informație”, a spus Fenechiu pentru aceeași sursă.

Mircea Abrudean (PNL) respinge varianta unui premier tehnocrat și exclude orice discuție cu PSD

Tot luni, Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului, a declarat că numirea unui premier tehnocrat nu ar reprezenta o soluție viabilă pentru depășirea blocajului politic. În opinia sa, un astfel de model nu poate funcționa într-un guvern format din miniștri politici.

Abrudean a comentat și scenariul în care PNL ar putea susține un guvern minoritar format din PSD, UDMR și minoritățile naționale. Președintele Senatului a subliniat că o astfel de decizie nu poate fi luată decât în interiorul forurilor de conducere ale partidului, însă nu exclude o discuție dacă programul viitorului executiv ar coincide cu prioritățile liberalilor.

„Aşteptăm să vedem care va fi propunerea, dacă va exista această variantă şi care va fi mandatul acestui guvern minoritar, care vor fi priorităţile acestui guvern. Dacă priorităţile acestui guvern se pliază pe ceea ce PNL a susţinut, continuarea reformelor PNRR şi tot ceea ce noi aveam în programul de guvernare iniţial şi care a fost dus la îndeplinire de premierul Bolojan, poate fi o discuţie”, a afirmat Abrudean.

El a insistat însă că decizia PNL de a nu reveni într-o coaliție cu PSD rămâne fermă.

Kelemen Huno, liderul UDMR a declarat, recent, că, în lipsa unei formule rapide pentru o majoritate stabilă, România ar putea avansa „pas cu pas”.

În acest context, ideea unui guvern cu „mandat scurt” poate funcționa ca o soluție de avarie pentru depășirea blocajului politic, însă doar temporar, până la construirea unei formule de guvernare stabile și credibile, capabile să asigure continuitatea până în 2028.