PNL nu exclude sprijinirea unui guvern minoritar PSD–UDMR, spune Mircea Abrudean

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat luni, la Parlament, că numirea unui premier tehnocrat nu ar reprezenta o soluție viabilă pentru depășirea blocajului politic. În opinia sa, un astfel de model nu poate funcționa într-un guvern format din miniștri politici. Liberalul a vorbit și despre scenariul în care PNL ar putea susține un guvern minoritar PSD-UDMR-minorități.

Chestionat dacă PNL ar putea face parte dintr-un guvern cu un premier tehnocrat, Mircea Abrudean a menţionat că „nu s-a pus această problemă în discuţie, în niciun fel", potrivit News.ro.

„Noi așteptăm în continuare propunerile venite din partea PSD, pentru că ei sunt cei care au generat această situație. (..) S-a demonstrat în istoria recentă că un premier tehnocrat gestionează foarte greu lucruri. Un premier tehnocrat cu miniștrii politici nu va avea niciodată autoritate politică asupra acelor miniștri. Deci lucrurile n-au cum să funcționeze constructiv pentru România”, a afirmat Abrudean, potrivit News.ro.

Liberalul a subliniat că o astfel de formulă ar putea cel mult să ofere o soluție temporară, fără rezultate consistente.

PNL nu are o altă propunere de premier în afara lui Ilie Bolojan

Întrebat despre o posibilă nominalizare în cazul unui guvern minoritar PNL–USR–UDMR–minorități, Mircea Abrudean a precizat că liberalii nu au discutat nicio alternativă la actualul lider al partidului.

„Nu s-a discutat de nicio altă propunere de premier din partea PNL decât despre Ilie Bolojan”, a spus acesta.

Președintele Senatului a reiterat că refacerea coaliției cu PSD nu mai este posibilă după votul de la moțiunea de cenzură.

„Așa cum arată lucrurile în acest moment, sigur că orice discuție cu PSD este exclusă, pentru că lucrurile au fost cât se poate de clare. Am avut moțiunea votată împotriva acestui guvern. Am avut decizia PNL”, a declarat Mircea Abrudean.

De asemenea, a respins și ideea unei eventuale reveniri la masa negocierilor cu social-democrații:

„Din punctul meu de vedere, orice fel de referire la această posibilitate și la acest scenariu reprezintă totuși o jignire la adresa PNL”.

Abrudean a comentat și scenariul în care PNL ar putea susține un guvern minoritar format din PSD, UDMR și minoritățile naționale. Președintele Senatului a subliniat că o astfel de decizie nu poate fi luată decât în interiorul forurilor de conducere ale partidului, însă nu exclude o discuție dacă programul viitorului executiv ar coincide cu prioritățile liberalilor.

„Dacă prioritățile acestui guvern se pliază pe ceea ce PNL a susținut, continuarea reformelor PNRR şi tot ceea ce noi aveam în programul de guvernare iniţial şi care a fost dus la îndeplinire de premierul Bolojan, poate fi o discuție”, a afirmat Abrudean.

Ainsistat însă că decizia PNL de a nu reveni într-o coaliție cu PSD rămâne fermă: „Aşa cum s-a decis, PNL nu va mai face parte dintr-o coaliţie împreună cu PSD, lucrurile sunt clare aici”.

Despre posibile voturi divergente în PNL

Întrebat și dacă se teme de eventuale voturi ale unor parlamentari liberali în favoarea unui guvern PSD–UDMR–minorități, Abrudean a respins această idee: „Poate să existe acest scenariu, deși, repet, decizia BPN este clară şi a fost votată de toată lumea. Dacă vor exista parlamentari PNL care vor avea altă abordare, sigur că e opțiunea personală şi îşi asumă şi consecințele”.

El a avertizat că orice abatere de la linia partidului ar putea atrage sancțiuni statutare.

Nu este nevoie de o consultare mai largă în partid

Liberalul a respins și ideea unei noi consultări interne în PNL: „Nu văd de ce ar fi nevoie de o consultare mai amplă, mai largă, atâta timp cât această decizie a fost practic o reconfirmare a unor decizii anterioare”.

Președintele Senatului a amintit că decizia de a merge în opoziție a fost votată „cu un vot covârșitor”, inclusiv de prim‑vicepreședinți, și nu vede motive pentru reluarea discuției.

